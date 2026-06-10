Eliana Guercio hizo trizas a Laura Ubfal tras sus dichos sobre las mujeres de los futbolistas: "Me ve como..."

Ante la sorpresa del panel, una de las periodistas quiso profundizar: "¿Y por qué te considera el demonio? ¿Qué tenés?". Guercio contestó: "Ah, no tengo ni idea. Mira, yo les juro que durante un tiempo traté de analizarlo, pero no encontré un motivo. Creo que le molesta verme feliz, bien, contenta. Yo soy una persona alegre, estoy siempre sonriendo, haciendo chistes, divirtiéndome, me tomo con seriedad el laburo".

La charla siguió con un intercambio sobre la relación entre ambas y la posibilidad de acercarse para frenar el enfrentamiento. Guercio fue tajante: "Una persona que disfruta verse en televisión, aunque sea que la gente hable mal de ella, pero ella sonríe, está chocha, es raro, ¿cómo voy a hablar con una persona que se alegra de que todo el mundo hable feo?".

Latorre cerró con su propia mirada: "Yo creo que se hace la que no le importa".

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Qué dijo Laura Ubfal sobre las mujeres de la Selección

Laura Ubfal eligió LAM (América TV) como escenario para responder a la polémica que se desató tras sus declaraciones en Bondi Live. Allí buscó explicar el contexto de sus palabras y dejar en claro cuál había sido su intención original.

"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", señaló Ubfal.

En su relato, la conductora amplió la explicación: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".

En medio de su defensa, sumó una reflexión más general: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".

Inmediatamente, Carolina Molinari -angelita del ciclo y exbotinera- tomó la palabra para dar su visión personal: "No es un mérito en sí mismo ser mujer de un jugador de fútbol. Yo también lo veo de esa manera, de hecho hice un móvil con SQP y esa es mi opinión".