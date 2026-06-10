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La declaración jurada de Adorni: Bitcoin, herencias y las correcciones que presentó ante la Oficina Anticorrupción

El jefe de Gabinete informó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA activos que no figuraban en presentaciones anteriores, entre ellos más de USD 500.000 vinculados a operaciones con criptomonedas.

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Adorni presentó eeste miércoles una serie de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: archivo).

Adorni presentó eeste miércoles una serie de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: archivo).

Horas después de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas con las que buscó reconstruir la evolución de su patrimonio familiar y responder a las investigaciones judiciales que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

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La documentación incorpora activos que no habían sido informados en presentaciones anteriores, entre ellos más de USD 500.000 vinculados a inversiones realizadas con Bitcoin y fondos provenientes de herencias familiares. Según explicaron desde su entorno, el objetivo fue acreditar el origen de los recursos utilizados en distintas operaciones patrimoniales realizadas durante los últimos años.

conferencia de Adorni nueva
La documentación incorpora activos que no habían sido informados previamente, además de ingresos provenientes de herencias y operaciones inmobiliarias. (Foto: archivo).

La documentación incorpora activos que no habían sido informados previamente, además de ingresos provenientes de herencias y operaciones inmobiliarias. (Foto: archivo).

Las presentaciones fueron realizadas mientras avanzan dos expedientes en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se investigan presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y a operaciones incompatibles con la función pública. Ambos casos están a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

La revisión incluyó no solo los años en los que Adorni ocupó cargos públicos, sino también movimientos económicos previos a su llegada al Gobierno. En ese proceso se incorporaron inversiones financieras, bienes heredados, operaciones inmobiliarias y modificaciones en la composición patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti.

Inversión en bitcoin

La principal novedad fue la inclusión de aproximadamente USD 513.000 asociados a operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. Según la reconstrucción presentada, la inversión inicial habría rondado los USD 200.000 y, tras sucesivas operaciones y la evolución de la cotización de la criptomoneda, se transformó en el monto ahora declarado.

Esas operaciones se efectuaron a través de ocho billeteras virtuales y que los movimientos pueden ser verificados mediante los registros digitales asociados a cada una de ellas. La incorporación de esos activos modifica de manera significativa el patrimonio declarado hasta ahora por el funcionario.

La herencia por la muerte del padre

La revisión también incluyó ingresos obtenidos a partir de una sucesión familiar tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni, padre del jefe de Gabinete. Entre los bienes informados figura una propiedad en La Plata cuya venta le reportó cerca de USD 57.000 y un lote en Daireaux que generó otros USD 22.000. En conjunto, ambas operaciones sumaron alrededor de USD 79.000.

Las viviendas adquiridas por Adorni

Otro de los puntos aclarados en la documentación está relacionado con la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, adquirida en noviembre de 2025. Hasta ahora el inmueble figuraba exclusivamente a nombre de Angeletti, pero en las rectificaciones pasó a integrar el patrimonio de ambos cónyuges en partes iguales. La compra demandó unos USD 120.000 financiados mediante hipotecas sobre una propiedad familiar.

La reconstrucción también incluyó precisiones sobre las obras realizadas en esa vivienda. Mientras durante la investigación judicial circularon estimaciones que ubicaban el costo de las remodelaciones en torno a USD 245.000, la versión oficial sostiene que los trabajos demandaron cerca de USD 170.000.

En paralelo, Adorni incorporó información sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, adquirido también en 2025. De acuerdo con la explicación presentada, la operación se concretó mediante un anticipo de USD 30.000 y mecanismos de financiamiento que completaron el valor de la compra.

Las rectificaciones alcanzaron además las declaraciones impositivas correspondientes a los últimos cinco años.

El jefe de Gabinete sostuvo esta noche en una entrevista a LN+ que todos los recursos incorporados en la nueva documentación tienen origen anterior a su ingreso a la función pública.

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