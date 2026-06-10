"Ganamos 300 mil dólares en el mundo bitcoin": Adorni afirmó que presentó la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción

"La única forma de demostrar que no lo sos es explicando tu patrimonio y explicando tu declaración jurada", contó lo que le recomendó su abogado y comentó que "después en el 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin". "En el 2014, empiezo a invertir fuertemente", sostuvo y relató que entre 2014 y 2017 junto a su mujer ganaron "bastante dinero". "Reconstruyendo la historia con mi mujer invertimos 200 mil dólares y ganamos aproximadamente unos 300 mil dólares".

"Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda. Hasta la última multa y los intereses, todo lo que devenga de este error. Pero no soy un chorro, todo lo hice en el sector privado. Nunca tuve un cargo público, mi primer cargo público fue en 2023 cuando el presidente Milei me convoca", resaltó.

"No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política, antes, era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99 por ciento de los argentinos. No se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco, menos en esos años", manifestó Adorni.

El tribunal mediático

Adorni se mostró criticó de lo que llamó un "tribunal mediático" y manifestó que "no tenía ningún sentido que yo explique sin dos condimentos: sin la declaración jurada y la documentación que respalde que el ahorro era previo a mi función pública".

Sobre la documentación respaldatoria, subrayó: “Yo sabía que la tenía, yo hice un millón de operaciones con criptomonedas y sabía que mucha de la documentación no la tenía. Pero sí sabía que en mis billeteras, que en ese momento le llamaba billeteras de liquidación porque era donde terminaba mi operación, yo sabía que había guardado la documentación”. El funcionario enfatizó que esos movimientos respaldan que el origen de su dinero es previo a la llegada a la función pública.

“Han dicho cualquier barbaridad, como que me parezco a Lázaro Báez. Hay una gran cantidad de gente queriendo destruir al Gobierno”, apuntó.

“Yo soy jefe de Gabinete, yo me tengo que atener a los pasos judiciales, a los tribunales de justicia. Yo no puedo responder al tribunal mediático, que además del primer día me juzgó y me condenó. Y me trató durante 3 meses como chorro. Yo tengo que responder a los pasos judiciales”, explicó Adorni.

"Siempre contrastaron mis gastos con mi sueldo de funcionario público", reclamó y afirmó que su mujer "hace 15 años tiene cargos gerenciales". Reclamó que Angeletti no era solamente monotributistas sino que también tenía un empleo en el sector privado.

"Siempre contrastaron mis gastos con mi sueldo de funcionario público", reclamó y afirmó que su mujer "hace 15 años tiene cargos gerenciales"

El apoyo del Gobierno

"Tengo un apoyo absoluto del Gobierno", remarcó y reclamó que "hay toda una fantasía de que estoy pelado con Patricia" Bullrich. Consultado por la presentación de la declaración jurada de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Adorni opinó que "cada uno puede hacer la presentación cuando quiera".

Respecto al pedido de la legisladora para que el jefe de Gabinete haga la presentación, analizó: "Lo único que hizo es contar lo que yo había contado, que iba a presentar mi declaración jurada antes del vencimiento".

"Tan bien me llevo con Patricia que le mandé a comprar una torta porque mañana cumple años, se lo voy a festejar en la mesa política", adelantó sobre la reunión que tendrá lugar mañana en la Casa Rosada.

Además, confió: "Pensé en renunciar apenas ocurrieron los acontecimientos". "En aquel momento después de charlar con el presidente y con Karina, entendían que yo no me podía ir". "Si yo renunciaba siendo un tipo honesto iban a venir por otros".

El ministro coordinador está siendo investigado por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La entrevista tiene lugar el mismo día que Adorni pidió adherir al régimen de Inocencia Fiscal ante ARCA. Su esposa, Bettina Angeletti, también pidió sumarse al régimen simplificado de Ganancias establecido en la Ley 27.799.

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