Conmoción en Pinamar: hallaron muerto a un hombre de 37 años en plena playa

Los investigadores analizan distintos elementos que permitan establecer el contexto en el que se produjo el fallecimiento y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Mientras tanto, familiares, allegados y vecinos de Pinamar expresaron su consternación por la noticia. El hallazgo generó un fuerte impacto en la comunidad, que sigue con atención el avance de la investigación.

Por estas horas, la Justicia aguarda los resultados de distintas medidas de prueba que podrían aportar información clave para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió realmente durante aquella madrugada que terminó en tragedia.