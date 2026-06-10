Conmoción en Pinamar: hallaron muerto a un hombre de 37 años en plena playa

La ciudad de Pinamar atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo sin vida de un hombre de 37 años durante la madrugada del martes en la zona de Avenida del Mar y Martín Pescador.
Horror frente al mar: hombre de 37 años fue encontrado muerto y las circunstancias son confusas. Enterate.
La ciudad de Pinamar atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo sin vida de un hombre de 37 años durante la madrugada del martes en la zona de Avenida del Mar y Martín Pescador.
El hecho, que trascendió públicamente en las últimas horas, quedó bajo investigación judicial mientras los investigadores intentan reconstruir las circunstancias que rodearon la tragedia.
Según las primeras informaciones recabadas por fuentes vinculadas al caso, el episodio habría ocurrido luego de una discusión con su pareja. Sin embargo, por el momento no existen conclusiones oficiales y las autoridades trabajan para determinar con precisión qué sucedió durante las horas previas al hallazgo.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, que la caratuló como "averiguación de causales de muerte", una medida habitual en este tipo de investigaciones mientras se reúnen pruebas y pericias.
Los investigadores analizan distintos elementos que permitan establecer el contexto en el que se produjo el fallecimiento y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.
Mientras tanto, familiares, allegados y vecinos de Pinamar expresaron su consternación por la noticia. El hallazgo generó un fuerte impacto en la comunidad, que sigue con atención el avance de la investigación.
Por estas horas, la Justicia aguarda los resultados de distintas medidas de prueba que podrían aportar información clave para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió realmente durante aquella madrugada que terminó en tragedia.