Habló la dueña de la ferretería y reveló qué compraron Barrelier y su ex tras el crimen de Agostina Vega

Tras la detención de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, una comerciante de Córdoba reveló cómo fue la compra que realizó junto a su expareja, Soledad Andreani, en una ferretería del barrio Yofre.
La comerciante recordó cómo fue la compra realizada por la ex pareja del principal acusado y reveló un detalle clave sobre la forma de pago. Las imágenes quedaron registradas por cámaras de seguridad.
Habló la dueña de la ferretería donde compraron Claudio Barrelier y Soledad Andreani tras el crimen de Agostina Vega
Tras la detención de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, una comerciante de Córdoba reveló cómo fue la compra que realizó junto a su expareja, Soledad Andreani, en una ferretería del barrio Yofre.
El episodio ocurrió el 25 de mayo, dos días después de la desaparición de la adolescente de 14 años, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. La dueña del comercio brindó su testimonio durante una entrevista en el programa La Mañana con Moria y aseguró que tanto Barrelier como Andreani se comportaron con absoluta normalidad.
“Se bajó ella y compró materiales. Estaba hablando por teléfono con unos albañiles que, según entendí, estaban trabajando en una casa”, recordó la comerciante.
Según relató, fue Andreani quien ingresó al local y realizó las consultas, mientras que Barrelier permaneció dentro del Ford Ka negro que actualmente es una de las piezas centrales de la investigación.
De acuerdo con el relato de la mujer, luego de terminar una llamada telefónica, Andreani consultó algunos detalles con Barrelier, que seguía en el auto, y finalmente concretó la compra de distintos materiales. “Los atendí como a cualquier cliente. Para mí fue todo normal”, afirmó la comerciante, quien aclaró que en ningún momento advirtió una actitud sospechosa por parte de la pareja.
Además, reveló un detalle sobre la operación: “Pagó ella, al contado y en efectivo”.
La mujer explicó que Barrelier sólo descendió del vehículo cuando Andreani le hizo señas para ayudarla a cargar unas bolsas de aproximadamente cinco kilos.
Las cámaras de seguridad del comercio adquirieron relevancia para la investigación porque el Ford Ka negro en el que se movilizaban Barrelier y Andreani es el mismo vehículo que, según los investigadores, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega.
Las grabaciones forman parte del expediente que instruye el fiscal Raúl Garzón y se suman a otros registros incorporados en los últimos días, entre ellos un video en el que se observa al principal sospechoso manipulando una manta o frazada en el baúl del automóvil.
Andreani, propietaria del vehículo y expareja de Barrelier, permanece imputada por encubrimiento agravado. La Justicia también investiga el lavado del auto después de que fuera utilizado por el principal acusado.
Mientras tanto, Barrelier continúa detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer, acusado del femicidio de la adolescente de 14 años.