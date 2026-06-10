Habló la dueña de la ferretería y reveló qué compraron Barrelier y su ex tras el crimen de Agostina Vega

Qué compraron Claudio Barrelier y Soledad Andreani

De acuerdo con el relato de la mujer, luego de terminar una llamada telefónica, Andreani consultó algunos detalles con Barrelier, que seguía en el auto, y finalmente concretó la compra de distintos materiales. “Los atendí como a cualquier cliente. Para mí fue todo normal”, afirmó la comerciante, quien aclaró que en ningún momento advirtió una actitud sospechosa por parte de la pareja.

Además, reveló un detalle sobre la operación: “Pagó ella, al contado y en efectivo”.

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La mujer explicó que Barrelier sólo descendió del vehículo cuando Andreani le hizo señas para ayudarla a cargar unas bolsas de aproximadamente cinco kilos.

Por qué son importantes las imágenes

Las cámaras de seguridad del comercio adquirieron relevancia para la investigación porque el Ford Ka negro en el que se movilizaban Barrelier y Andreani es el mismo vehículo que, según los investigadores, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega.

Las grabaciones forman parte del expediente que instruye el fiscal Raúl Garzón y se suman a otros registros incorporados en los últimos días, entre ellos un video en el que se observa al principal sospechoso manipulando una manta o frazada en el baúl del automóvil.

Andreani, propietaria del vehículo y expareja de Barrelier, permanece imputada por encubrimiento agravado. La Justicia también investiga el lavado del auto después de que fuera utilizado por el principal acusado.

Mientras tanto, Barrelier continúa detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer, acusado del femicidio de la adolescente de 14 años.