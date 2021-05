Embed

Luego, dejó en claro que este revés no será una traba para seguir disfrutando del fútbol, lo que más ama en el mundo: “Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine”.

Silva acompañó el texto con una serie de fotos suyas gritando goles con distintas camisetas que ha vestido a lo largo de su carrera como las de Argentinos Juniors, Boca, Vélez, Lanús, Banfield, Gimnasia, Talleres, Arsenal y Newell’s.