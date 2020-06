La durísima e impresionable lesión de Bernd Leno, el arquero del Arsenal

Al Arsenal no le sale nada. Pero nada. Además de perder nuevamente, esta vez sobre la hora con Brighton and Hove Albion 2 a 1, sufrió la lesión de la rodilla derecha de su arquero, el alemán Bernd Leno.

It was literally a split second later, you see many strikers do it, I feel for Leno and hope he has a speedy recovery, Maupay was within his rights to go for it, even Ferdinand in the studio said Maupay is within his rights and he's an ex player pic.twitter.com/nneLdBYhe3