Escándalo en la Champions asiática: descalificaron al gigante Al-Hilal por casos de coronavirus

Al Hilal

Una insólita situación se dio en la Champions League asiática, con el gigante del continente, Al-Hilal, que fue descalificado de la competición por no llegar a presentar 13 jugadores en el partido que tenía programado contra Shabab Al Ahli, de Emiratos Árabes.

Para colmo, Al Hilal ya tenía garantizado su lugar en octavos de final. Por una serie de contagios, el equipo que hace no mucho fue dirigido por Ramón Díaz quedó parcialmente diezmado, pero pese a pedir una postergación del partido, la Confederación Asiática lo obligó a presentarse: caso contrario, quedaría eliminado.

De esta manera, el entrenador rumano Lucescu no tuvo otra opción que poner a los dos arqueros suplentes en el once titular, que deberá aguantar los 90 minutos porque no tendrán ningún suplente como alternativa en el banco, y así lo publicó en sus redes sociales. Sin embargo, cuando se acercó la hora del partido, el club informó que formaría con nueve jugadores y los dos arqueros estarían en el banco de suplentes.

Pero la historia no terminó allí. Cuando los equipos estaban listos para salir al campo de juego, ya pasada la hora de inicio del partido, el comisionado del partido -algo así como un encargado de la Federación asiática- dio por cancelado el juego, y se especulaba con que los de Emiratos iban a tener el partido por ganado, lo que los clasificaba junto al Al Hilal a octavos de final, pero un comunicado de la Confederación cambió todo.

Ajustándose al reglamento, la Confederación explicó que no solo le darían por perdido el encuentro que tenía que jugar ante el Shabab Al Ahli esta tarde, sino también el disputado el último domingo ante el Shahr Khodro, de Irán, donde empató 0-0 y también presentó un equipo que tenía solo once jugadores y ningún suplente. La explicación es que la organización permitía viajar a la burbuja de Qatar con 35 futbolistas, y el Al Hilal registró solo 30 y viajó con 27.

Pese al pedido de postergación, la AFC decidió no complicarse con lo ajustado del calendario, por lo que le negó la chance de esperar la recuperación de los contagiados, y terminó dejando al último campeón afuera de los octavos de final de la Champions asiática.