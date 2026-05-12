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Imputaron a la falsa médica de Chaco por la muerte de un paciente: cómo sigue la causa

Lidia Mabel Ojeda fue acusada por los delitos de homicidio con dolo eventual, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina. La víctima tenía 63 años y la Justicia investiga en cuántos centros de salud trabajó.

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La mujer fue detenida en Buenos Aires tras permanecer varios días prófuga. 

La mujer fue detenida en Buenos Aires tras permanecer varios días prófuga. 

La situación judicial de Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica acusada de ejercer ilegalmente en hospitales públicos de Chaco, se agravó en las últimas horas. Este martes fue imputada formalmente por homicidio con dolo eventual, además de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.

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La fiscalía investiga si la mujer tuvo responsabilidad directa en la muerte de un paciente de 63 años que falleció el 21 de diciembre pasado en el hospital de Quitilipi. Tras ser notificada de los cargos, Ojeda decidió no declarar ante el fiscal Marcelo Soto y volvió a quedar alojada en un calabozo mientras avanza la causa.

Ahora, la Justicia chaqueña tiene un plazo de hasta diez días para definir si solicita la prisión preventiva de la acusada. La investigación intenta determinar desde cuándo Ojeda ejercía como médica y en cuántos hospitales públicos logró trabajar utilizando documentación falsa.

Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron uniformes, insumos médicos, documentación vinculada a pacientes y un sello oficial del Ministerio de Salud Pública correspondiente al Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez, de Quitilipi. También encontraron fragmentos de papeles quemados.

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Según estableció la Justicia, la mujer utilizaba la identidad y la matrícula profesional de un médico real, Horacio Daniel Vázquez, para realizar guardias y atender pacientes en distintos centros de salud de la provincia.

El expediente sostiene que empleaba la matrícula MP 6822 y que incluso llegó a firmar al menos nueve certificados de defunción. Solo en el hospital de Quitilipi, donde trabajó desde mayo de 2025, atendió a más de 1200 pacientes.

Investigan posibles responsabilidades en hospitales públicos

Uno de los puntos centrales de la causa es determinar cómo Ojeda logró ingresar al sistema sanitario sin controles oficiales. De acuerdo con los informes internos, no existen registros de la acusada en el Ministerio de Salud de Chaco y las contrataciones habrían sido realizadas de manera directa por los hospitales.

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Fue detenida d&iacute;as despu&eacute;s en Buenos Aires.

Fue detenida días después en Buenos Aires.

La investigación también apunta a establecer posibles responsabilidades de directores y personal médico de los establecimientos donde trabajó la falsa profesional.

Además, familiares de pacientes comenzaron a denunciar presuntas irregularidades vinculadas a tratamientos y procedimientos realizados por Ojeda. Entre ellos, trascendió el caso de un hombre que sufrió la amputación de una pierna tras ser atendido en Quitilipi, aunque por el momento no existe una denuncia penal formal.

Cómo descubrieron a la falsa médica en Chaco

El caso salió a la luz el mes pasado, luego de una denuncia presentada por Orlando Di Núbila, director de Zona Sanitaria II, ante la comisaría de Machagai.

Según explicó el funcionario, las sospechas comenzaron cuando otros médicos y enfermeros del hospital de Quitilipi detectaron que la supuesta profesional tenía serias falencias de capacitación.

Fue contratada para realizar una guardia activa, pero el resto del personal se dio cuenta de que le faltaba mucha capacitación”, afirmó Di Núbila ante medios locales.

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Los insumos m&eacute;dicos y la documentaci&oacute;n secuestrada en el domicilio de la falsa m&eacute;dica.&nbsp;

Los insumos médicos y la documentación secuestrada en el domicilio de la falsa médica.

El director también reveló inconsistencias en la historia personal que contaba Ojeda. “Decía que era de Formosa, que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay. Pero cuando empezamos a averiguar, descubrimos que había votado en Sáenz Peña”, detalló.

Ojeda, de 43 años y docente de Plástica, escapó antes de que la causa tomara estado público. Finalmente fue detenida días después en Buenos Aires, en una vivienda ubicada en el límite entre los partidos bonaerenses de General San Martín y Tres de Febrero.

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