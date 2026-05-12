El documento que leyeron las universidades en la marcha a Plaza de Mayo: "La situación presupuestaria es crítica"

Situación presupuestaria y transferencias de fondos

Sobre la situación presupuestaria, advirtieron que "es crítica". Y que el recorte ocurre "en todas las dimensiones" y "afecta a todas las funciones sustantivas gravemente".

Por su parte, las transferencias a universidades nacionales, aseguraron, registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Esta caída fue calificada como "una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario".

Además, sostuvieron que la comunidad universitaria "asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional".

Salarios

Asimismo, advirtieron sobre el impacto de la política salarial vigente, a la que atribuyen el cierre de las paritarias y un deterioro del poder adquisitivo. Según el comunicado, esto derivó en un empeoramiento de las condiciones de trabajo, aumento del pluriempleo, renuncias de personal formado, reducción de dedicaciones y tensiones en las obras sociales. En ese contexto, afirmaron que los salarios del sector no alcanzan para cubrir las necesidades básicas ni llegar a fin de mes.

Y agregaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 293,30%, mientras que los salarios registraron un incremento del 147,30%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo cercana al 37,13%.

Según el comunicado, ese deterioro equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período analizado. Y aseguraron que los haberes universitarios se ubican en su nivel más bajo de los últimos 23 años y entre los más bajos desde el retorno de la democracia, además de ubicarse como los peores dentro del Estado nacional y de América Latina.

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Qué pasa con los estudiantes y las becas

En paralelo, el texto hizo hincapié en que el sistema de apoyo al acceso, permanencia y egreso de estudiantes atraviesa un fuerte deterioro. Y advirtieron que esto debilita una política pública clave para garantizar el derecho a la educación superior. Las Becas Progresar, ejemplificaron, permanecen congeladas frente al avance inflacionario, lo que reduce su capacidad de acompañamiento económico.

También señalaron que las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan un escenario de incertidumbre y desfinanciamiento, con impacto en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.

Según el comunicado, esta situación contribuye a la expulsión de estudiantes del sistema universitario, profundiza desigualdades sociales y pone en riesgo la continuidad de trayectorias educativas. A esto suman que las becas vinculadas a las vocaciones científicas, las EVC, que se encuentran suspendidas.

Marcha universitaria (Foto: Reuters/Cristina Sille)

Financiamiento institucional

En relación al financiamiento institucional, advirtieron que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades no superó en ningún mes de la actual gestión el 64% del nivel de enero de 2023. En esa línea, sostuvieron que durante el período de Gobierno se perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias, lo que profundiza las dificultades operativas del sistema.

Por último, el comunicado aseguró que la crisis no es solo presupuestaria y plantea la existencia de una ruptura del acuerdo democrático de división de poderes.

Según el texto, el Poder Ejecutivo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada por el Congreso Nacional, y también incumple fallos judiciales que ordenan su aplicación. En ese sentido, afirman que la falta de cumplimiento de leyes y sentencias afecta no solo el financiamiento universitario, sino también el funcionamiento del sistema republicano y el contrato social.