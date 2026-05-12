Yanina Latorre reveló con quién está saliendo Wanda Nara tras separarse de Martín Migueles: "Ya tiene chongo"

Minutos después, Latorre soltó la bomba: "Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi".

La tensión, según Latorre, se disparó en el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo?: "Eso fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar. Parece que hay mucha escena de sexo en la película. Y en esas escenas de sexo ambos se calentaron".

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Por qué Wanda Nara llamó a Yanina Latorre

Minutos antes de que finalizara Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al público al dar a conocer la charla privada que tuvo con Wanda Nara, justo en medio de las versiones de crisis con Martín Migueles.

"El viernes salió en todos lados, se viralizaron los audios donde el novio de Wanda, Martín Migueles, se lo nota involucrado en el tema de la compra de dólares para la importación, se supo todo cómo hacía, la comisión, lo que se afanaba, no se afanaba, Piccirillo, hay nombres y claramente él está muy involucrado", comenzó relatando la conductora, dejando en claro la magnitud del escándalo.

Después relató cómo se dio ese inesperado acercamiento: "Salgo de acá, me voy para mi casa y me empieza a escribir Wanda de la nada. Wanda nunca inicia un diálogo salvo que necesite algo. 'Hola, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto, el lunes sale la serie vertical'". Según Yanina, ese mensaje fue el inicio de una conversación que no esperaba.

La panelista confesó que intentó llevar la charla hacia lo que realmente le interesaba: "Le pregunté por la película, cuándo la estrena, no sé, yo estaba esperando que ella vaya al grano. Entonces en un momento le digo: '¿Vos a mí me estás escribiendo hasta ahora por Migueles?'. Entonces me dice: 'No, ¿qué pasó'".

El intercambio se volvió aún más llamativo cuando Wanda decidió llamarla directamente: "Me llama por teléfono, que no sabía de lo que le hablaba, que le cuente, le digo: 'Querida, estás todo el día en redes, estás todo el día mirando, ¿tu secretaria Nat no te pudo contar?'. Boludamente le conté toda la situación, a lo que me contesta: 'Yo hace un mes que estoy separada de él'".

Según lo que le confió Wanda, la decisión de instalarse en Uruguay para rodar su película fue el detonante: "Y me dice: 'El problema fue, que cuando yo decidí venir a hacer acá la película, a él le dio celos, porque yo le terminé blanqueando todo lo de Bernasconi, y quedamos que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos'. Le digo: 'Wanda, te fuiste cruzando el charco a una hora de un ferry'".

En ese momento, Majo Martino aportó más datos: "El productor, Pablo Ini, le dijo a él: 'Por favor, no vengas a Uruguay', para que no la distraiga a ella en las escenas subidas de tono que tenía que hacer con Bernasconi, porque la presencia de Migueles la iba a condicionar a la hora de actuar".

La incógnita sobre la separación quedó flotando en el estudio. Nico Peralta preguntó: "¿Confirmadísima la separación?". Yanina respondió: "O sea, que están separados, sí, pero no sé si de hace un mes, ella se hace la boluda y no quiere engrampada en todo esto".

Finalmente, cerró con un dato curioso que no pasó desapercibido: "Igual él sigue en la casa de ella y sigue teniendo la foto de la pareja en WhatsApp". Un detalle que alimenta aún más las especulaciones sobre el verdadero estado de la relación.