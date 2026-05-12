Mica Viciconte frenó en seco a Daniela Celis en pleno debate sobre Gran Hermano: "Escuchame una cosa..."

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Qué es la placa planta de Gran Hermano

En el universo de Gran Hermano, las redes sociales y el fandom del programa suelen crear términos propios para describir distintas situaciones dentro de la casa. Uno de los conceptos que más comenzó a repetirse en las últimas ediciones es el de “planta”, una expresión que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del reality.

Tal fue la repercusión que generó el término en redes sociales que el propio programa comenzó a incorporarlo en la edición Generación Dorada. La llamada “placa planta” hace referencia a una gala de nominados conformada por participantes considerados de bajo perfil, que generan poco contenido y casi no protagonizan conflictos ni estrategias fuertes dentro del juego.

Cabe recordar que el primer participante eliminado bajo esta nueva modalidad fue Tomy Riguera, quien abandonó la casa a principios de marzo. Su salida marcó un precedente dentro del reality, ya que terminó de consolidar esta dinámica impulsada por el programa para exponer a los jugadores que pasan desapercibidos, evitan discusiones y no se involucran demasiado en las polémicas.