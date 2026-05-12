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Mica Viciconte frenó en seco a Daniela Celis en pleno debate sobre Gran Hermano: "Escuchame una cosa..."

Mica Viciconte sorprendió a Daniela Celis luego de una picante opinión sobre Gran Hermano y la estrategia de uno de los participantes dentro de la casa.

12 may 2026, 20:41
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Mica Viciconte frenó en seco a Daniela Celis en pleno debate sobre Gran Hermano: Escuchame una cosa...
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Mica Viciconte frenó en seco a Daniela Celis en pleno debate sobre Gran Hermano: "Escuchame una cosa..."

Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un incómodo momento al aire en La Jugada (Streams Telefe) mientras debatían sobre el presente de Gran Hermano (Telefe) y las estrategias de los participantes dentro de la casa.

La tensión, en tono de chiste, apareció cuando comenzaron a analizar el juego de Lolo Poggio de cara a la nueva gala vinculada a la placa planta, un tema que generó diferencias de opinión entre ambas panelistas y terminó elevando el tono de la discusión en pleno streaming. Con posturas completamente opuestas sobre el desempeño del jugador, el intercambio dejó varios momentos de incomodidad y no pasó desapercibido entre los seguidores del programa.

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"Para vos, Dani, que la defendés tanto, ¿cuál es el juego de Lolo?", le preguntó la conductora. "¿No estás viendo Gran Hermano? ¿Por qué tengo que explicarte yo el juego de Lolo, que hace dos meses que estamos acá?", respondió tajante Celis. Esto generó la inmediata reacción de Mica.

" Escuchá una cosa, irrespetuosa: yo veo Gran Hermano y no le veo ningún juego a Lolo. Me parece que estás viendo un GH de otra generación. ¿Cuál es el juego de Lolo? ¡Tiempo, ya!", retrucó Viciconte.

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Qué es la placa planta de Gran Hermano

En el universo de Gran Hermano, las redes sociales y el fandom del programa suelen crear términos propios para describir distintas situaciones dentro de la casa. Uno de los conceptos que más comenzó a repetirse en las últimas ediciones es el de “planta”, una expresión que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del reality.

Tal fue la repercusión que generó el término en redes sociales que el propio programa comenzó a incorporarlo en la edición Generación Dorada. La llamada “placa planta” hace referencia a una gala de nominados conformada por participantes considerados de bajo perfil, que generan poco contenido y casi no protagonizan conflictos ni estrategias fuertes dentro del juego.

Cabe recordar que el primer participante eliminado bajo esta nueva modalidad fue Tomy Riguera, quien abandonó la casa a principios de marzo. Su salida marcó un precedente dentro del reality, ya que terminó de consolidar esta dinámica impulsada por el programa para exponer a los jugadores que pasan desapercibidos, evitan discusiones y no se involucran demasiado en las polémicas.

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