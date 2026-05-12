La picante frase de Marley sobre Santiago del Moro tras los dichos de Florencia Peña: "Creo que ahora..."

Sin embargo, reconoció que la relación con Del Moro no es del todo cercana: "No me ha saludado cuando he ido al programa. Debe ser el carácter de él porque nunca me peleé, no tengo un problema con él. Quizás es un tema de que está apurado".

La cronista le recordó un episodio llamativo: durante los últimos Martín Fierro de la televisión, Del Moro no lo saludó pese a estar sentado junto a Susana Giménez. Marley respondió con humor: "Ahora con lo que se está armando, no le va a quedar otra que saludarme, creo que ahora me va a saludar primero".

Por último, cerró con una reflexión que busca descomprimir: "Estaba al lado de Susana ese día y por eso me causó gracia. Fue ella que me dijo que no me saludó, pero no sé por qué. No tengo problema, no me cae mal".

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Qué dijo Florencia Peña sobre la actitud que tiene Santiago del Moro con Marley

Florencia Peña volvió a generar polémica al referirse a los premios Martín Fierro y apuntar directamente contra Santiago del Moro. En su paso por Intrusos (América TV), la actriz se mostró firme al respaldar a su amigo Marley y poner en duda el criterio actual de las nominaciones.

"Sí, claro que siempre me parece injusto que no esté nominado. Nominaron hasta el portero y por lo menos lo podrían haber nominado a Marley", lanzó con ironía, dejando en claro su postura.

Más adelante, profundizó en su crítica: "Siempre ganan los mismos. Me parece aburrido. Me parece que el Martín Fierro eran los nuestros. Martín Fierro eran los que nosotros íbamos y era lleno de actores y de actrices y te daba nervio porque no sabías quién lo iba a ganar realmente. Ahora siento que se lo reparten entre los canales".

Al ser consultada sobre las posibilidades de Del Moro, respondió: "Sí, no sé. La verdad que se lo merecen varios, pero digo el Martín Fierro dejó de tener esa épica, esa cosa que tenía en mi época. Antes eran, a lo sumo tenías cuatro personas. Antes sentías que de verdad te lo merecías, que si estabas ahí era porque habías hecho algo bien. Ahora estás ahí para juntar gente para que vayan muchos famosos". Su reflexión dejó entrever cierta nostalgia por la época en la que los premios tenían un carácter más auténtico.

La actriz también opinó sobre la relación entre Marley y Del Moro en las transmisiones: "Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien a Marley, es verdad. Yo lo percibí bastante, sí. Como que no le da bola cuando están en vivo como que está ahí él y no lo saluda. No sé qué pica tiene él".

Finalmente, estableció un contraste entre ambos conductores: "Son muy distintos. Marley es una persona extrovertida, graciosa. Del Moro no sabemos quién es. Es muy impenetrable. Yo las veces que lo he visto es como alguien muy lejano. Marley es cercano".