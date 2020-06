Escándalo en la Premier League: el Ojo de Halcón no le otorgó un gol clarísimo al Sheffield y la empresa debió pedir disculpas

Esta tarde jugaron por la fecha 28 de la Premier League Aston Villa y Sheffield United, en un partido que terminó 0-0 por una razón bastante particular.

A los 43 minutos del primer tiempo, un centro que cayó en el área del Aston Villa fue atajado por el arquero Nyland, que tropezó y terminó dentro del arco, con la pelota en sus manos.

Claramente, el balón estaba adentro en un 100% e incluso los jugadores del Sheffield festejaron el tanto. Pero el Ojo de Halcón no le avisó al árbitro mediante la señal en el reloj y el gol no fue concedido.

La empresa que maneja la tecnología en la Premier, Hawk-Eye Innovations, emitió un comunicado para pedir disculpas. Habló de "incidente" y remarcó que la señal no llegó a los árbitros.

Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe