Sin futbolistas de River, pero con jugadores de Boca: la lista de Colombia para el inicio de las Eliminatorias

Frank Fabra

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección de Colombia, anunció la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias ante Venezuela y Chile con la ausencia de futbolistas de River y la presencia de hombres de Boca.

Rafael Borré no está en la lista, así como tampoco Jorge Carrascal ni Juan Fernando Quintero, ahora ex millonario. Sí en cambio figuran Frank Fabra y Jorman Campuzano, mientras que no fueron convocado Edwin Cardona ni Sebastián Villa.