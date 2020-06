Gallardo habló con un único objetivo: sacar del letargo al fútbol argentino

¨No se aguanta más que los jugadores no puedan entrenarse¨. Quién lo expresa esta vez es Marcelo Gallardo, quitando del letargo a un fútbol argentino que pareciera darle lo mismo tener a los jugadores sin poder moverse.

La reacción del técnico de River obedece a la postura de AFA de no autorizar entrenamientos hasta que todo el país se encuentre en fase 4 de la cuarentena. A priori resulta impracticable. Y si en AMBA están dadas las condiciones y en Jujuy hubiera un rebrote que obliga a retroceder? Parece tan injusto como que ahora no pueden entrenarse jugadores profesionales de provincias sin circulación del virus porque casi el 60% de los clubes se concentran en el área metropolitana.

Esta ambigüedad insólita delata la quietud de la dirigencia del fútbol. Si la AFA plantea como referencia la fase 4 en todo el territorio, el regreso del fútbol no puede proyectarse hasta los últimos meses del año.

La Conmebol prepara la vuelta de sus competencias para septiembre, y los equipos argentinos quedarían así en una desigualdad de condiciones muy marcada con los demás países sudamericanos.

“A mí me gustaría que el ministro de salud me diga cómo una industria puede tener protocolos con 500 empleados y cómo el fútbol no va a tener protocolos para entrenar de a 3 o 4 personas¨ desafió Gallardo este mediodía en Radio La Red a la pereza intelectual que existe entre la dirigencia del fútbol.

Inquieto por la inacción, el técnico millonario apuntó que “hay mucho silencio porque entiendo que debe haber un pacto en AFA”. Y en esa alusión están las respuestas a tanta quietud.

Si el gobierno no se alerta con estas declaraciones será tan responsable como la dirigencia en el daño que le causan a los futbolistas profesionales impidiéndoles entrenarse con los cuidadados correspondientes.

Será el momento que aquellos futbolistas más representativos expresen con mayor fuerza sus deseos. Que tengan empatía con sus pares asalariados y de menor trayectoria. Deberían saber que si ellos no reclaman, nadie estará preocupado por sus futuros.