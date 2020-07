Germán Burgos: "No tengo prisa de ir a River"

burgos

Ya es noticia sabida que los próximos serán sus últimos partidos como ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético de Madrid. Por eso Germán Burgos ya imagina lo que será su carrera como entrenador principal y, por el momento, asegura "no tener prisa" de venir a River.

"Los primeros pasos tienen que ser en España. Tengo crédito para trabajar acá. En River no tengo ninguna prisa y además está (Marcelo) Gallardo", sostuvo el Mono en diálogo con El Larguero de Cadena Ser.

Al mismo tiempo, el exarquero remarcó que seguramente el Colchonero esté en su futuro y que será algo que "se va a dar naturalmente", debido a todo el trabajo que han hecho con el Cholo Simeone allí y la gran relación que se generó con el club a lo largo de los años. "El otro día vimos las posibilidades que me han dado de irme por la puerta grande. Al campeón no se lo discute y el Atlético de Madrid despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace. Mirá que por el Real Madrid pasaron jugadores, entre ellos Iker Casillas, y yo creo que no se le despidió como se lo merecía. Retirarte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar", reflexionó.

A la hora de elegir formadores en su carrera como jugador Burgos enumeró a sus cuatro referentes: "Carlos Griguol, Marcelo Bielsa, Luis Aragonés y el Tolo (Américo) Gallego, ayudante de (Daniel) Passarella. Aragonés seguramente sea la figura más importante. Lo que ha dado es imborrable e inició la andadura de las victorias de España entre los mejores del mundo. Tengo muchas anécdotas e iba de frente al jugador. Nosotros lo hacemos desde el primer día, decimos que los jugadores ponen el coche y nosotros la ruta".