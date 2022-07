Independiente - Atlético Tucumán: a puertas cerradas y en campo neutral

Independiente puede seguir en cancha neutral y sin público hasta las elecciones

La decisión de que el club de Avellaneda juega en campo neutral se da en medio de lo que son las deliberaciones acerca de si deberá mantenerse dicha medida, hasta tanto el club tenga elecciones y se normalice su situación institucional.

" Hasta que no tengamos una fecha para las elecciones, creo que no se van a poder jugar más los partidos ahí (Libertadores de América). Hay que ser coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", explicó el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, en diálogo con Télam.

Cuando le repreguntaron, Aparicio aseguró que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, está "más firme que nunca" en esta decisión, al igual que la Asociación del Fútbol Argentino.