Tras los incidentes, Hugo Moyano confirmó que "la semana que viene" llamará a elecciones en Independiente

En declaraciones a Crónica TV, el histórico sindicalista habló de "sectores que van a imponer violencia" y dijo que es "mentira" que el club esté pasando por una situación económica crítica.

"La semana que viene se decide eso", respondió Moyano cuando le preguntaron si finalmente va a llamar a elecciones, luego de haber confirmado que no apelará el fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora que ordenó reanudar el proceso electoral en el club y habilitó la participación en el mismo de la Agrupación Independiente Tradicional, encabezada por Doman.

El viernes por la tarde, miles de hinchas de Independiente acudieron a la sede ubicada sobre la Avenida Bartolomé Mitre 470 para expresar su repudio a la gestión de Moyano y reclamar de manera urgente la convocatoria a elecciones.

Mientras el sindicalista y otros dirigentes del club celebraban una asamblea para aprobar el presupuesto 2022/2023, afuera del edificio se produjeron disturbios entre los manifestantes y la policía, con piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos.

Independiente y Atlético Tucumán se jugará en cancha neutral y sin público

Por lo pronto, Independiente y Atlético Tucumán jugarán este domingo desde las 11:00 sin público en la cancha de Platense, por disposición de las autoridades de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El partido, correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional, estaba programado para esta tarde desde las 18:00 en Avellaneda pero fue suspendido ayer durante los disturbios.

La Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) evaluó la ciudad de La Plata y la cancha de Lanús como escenarios alternativos para el encuentro, pero finalmente se decidió por Platense por el compromiso de reprogramarlo lo antes posibles ya que la delegación tucumana permanece en Buenos Aires desde el viernes.

Esta modalidad de jugar en campo neutral y a puertas cerradas se evaluará para los siguientes partidos como local de Independiente, adelantó el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, en diálogo con Télam.

"Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", planteó.

"La gente no se va a calmar. Si pasa este partido (con Atlético Tucumán) y se organiza otro, ¿qué cambia?. Hay que ser honestos. Estamos hablando mucho con AFA y noto un interés de trabajar en equipo para apoyar esta medida. No vamos a poner en riesgo nada, el ministro (Sergio Berni) está más firme que nunca con esta idea", aseguró.