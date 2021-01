Insólita declaración de Soldano: "Prefiero que si preguntan por mí, digan que no hice goles, pero que fui buena persona"

Franco Soldano

Franco Soldano fue entrevistado por Radio FM 94.7 y se refirió a su presente en Boca Juniors, donde solo pudo marcar tres goles por el momento.

Una de sus declaraciones fue tendencia en las redes sociales: "Prefiero que si el día de mañana alguien pregunta por mí, diga que no hice goles, pero que fui buena persona. No me gustaría que digan que hice 15 goles y que dividí el vestuario y fui mal compañero".

Soldano es el encargado de hacer el "trabajo sucio" en el Boca de Russo y se ha dicho que le facilitaba el juego a Tevez. El exjugador de Unión tiene contrato hasta junio y tiene pocas chances de continuar en el club Xeneize.