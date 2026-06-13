La frase del papá de Bautista Cuiña que hoy toma otra dimensión tras la denuncia de JuanitaTinelli

Según detalló, el tema surgió de manera natural durante la conversación y quedó en evidencia el nivel de inquietud que tenía el empresario. "Describió varios episodios previos de violencia, no voy a poner la carga sobre nadie", señaló al aire, aunque evitó profundizar sobre los hechos mencionados o señalar responsables.

La panelista remarcó que uno de los aspectos que más la impactó fue la franqueza con la que el padre de Bautista abordó el tema frente a personas con las que no tenía una relación cercana. En la charla también participaron Rolando Barbano, pareja de la periodista, además de Baby Etchecopar y Amalia Granata, quien mantiene un vínculo de amistad con la familia Cuiña y se expresó públicamente en defensa del joven.

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"Exteriorizó su preocupación por la situación en la que estaba su hijo con Juana Tinelli", afirmó Calabró, al volver sobre aquella conversación ocurrida varios meses antes de que estallara el escándalo.

Si bien decidió preservar parte de la información que escuchó en ese encuentro, explicó que los episodios mencionados por Fito Cuiña habrían ocurrido en ámbitos compartidos del edificio donde reside la familia.

"No voy a describir los episodios que él describió, pero eran episodios en espacios comunes en el edificio donde él vive, en la pileta, quejas de vecinos y en la administración", reveló la periodista al brindar más detalles sobre lo que le había confiado el empresario.

Finalmente, destacó que la preocupación del padre de Bautista no era reciente. "Todo esto lo tenía muy preocupado ya entonces", concluyó.

De esta manera, las declaraciones de Marina Calabró se suman a las que previamente realizó Julieta Olivero, madre del joven, quien también salió públicamente a respaldar la versión de su hijo. Mientras tanto, la causa sigue su curso y será la Justicia la encargada de determinar qué sucedió realmente durante el episodio denunciado en la madrugada del viernes.

Rodolfo Cuiña, su esposa, Bautista y Juanita Tinelli

Qué dijo la mamá de Bautista Cuiña tras la grave acusación de Juanita Tinelli a su hijo

En medio del escándalo que involucra a Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, y mientras la investigación judicial sigue su curso, una nueva voz se sumó a la controversia. Se trata de Julieta Olivero, madre del joven, quien decidió romper el silencio para defender públicamente a su hijo y brindar su versión sobre el episodio que derivó en una denuncia por violencia de género.

Durante una entrevista con América Noticias, la mujer se refirió a lo sucedido en la madrugada del pasado 12 de junio en un reconocido boliche de la Costanera. Allí sostuvo que los hechos denunciados por la hija de Marcelo Tinelli no ocurrieron de la manera en que trascendieron públicamente y explicó cómo, según el relato de su hijo, se desarrolló la situación.

Al ser consultada sobre la conversación que mantuvo con Bautista tras el incidente, Julieta aseguró que el joven le contó en detalle lo sucedido. “Sí, lo que pasó es lo que ustedes están contando. Mi hijo y sus amigos compraron una mesa en el boliche. Vino Juana con un chico. Vino muy tarde”, expresó.

Según relató, el conflicto comenzó cuando Juanita se acercó al sector donde estaba su expareja acompañada por otro joven. De acuerdo con su versión, la actitud de la influencer generó incomodidad entre quienes compartían la mesa con Bautista. “Lo que hizo fue estar con este chico, en forma cariñosa, besándose en la mesa de Bautista. Entonces se empezaron a sentir incómodos”, afirmó.

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La mujer también explicó que fueron los propios amigos de su hijo quienes le pidieron que interviniera para poner fin a la situación. “Le dijeron a Bautista, por favor, que se vaya de esta mesa. Porque ella no tenía ninguna mesa. Y no tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio, porque es como adrede”, señaló.

Siempre de acuerdo con su relato, fue entonces cuando el joven decidió hablar con Juanita para solicitarle que abandonara el lugar. “Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezaron los manotazos de Juana hacia Bautista”, sostuvo.

Más adelante, Olivero insistió en que su hijo no reaccionó de forma agresiva y aseguró que intentó evitar cualquier tipo de enfrentamiento. “Como Bautista ya sabe y la conoce a Juana, cómo reacciona, lo único que hizo fue ponerse detrás de sus amigos. Y esto está en la declaración del boliche. Él no hizo absolutamente nada”, remarcó.

En otro tramo de la nota, la madre de Bautista Cuiña recordó el vínculo que su familia mantenía con Juanita Tinelli durante la relación sentimental de los jóvenes y destacó el afecto que sentían por ella. “Nosotros la quisimos como una hija. Y la tratamos como parte de nuestra familia. La hemos llevado de viaje con nosotros porque realmente ella se había ganado nuestro cariño. Eso lo quiero dejar en claro”, manifestó.

Bautista Cuiña arañado - captura América Noticias

Finalmente, se refirió a las lesiones que, según aseguró, sufrió su hijo durante el episodio y que habrían quedado reflejadas en imágenes difundidas recientemente. “Esa fue la situación. Bautista quedó rasguñado, como ustedes mostraron. En la frente, en el cuello”, concluyó.