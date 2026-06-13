Se define todo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: la decisión del juez Hagopián que los tiene en vilo

Entre esos lineamientos figuran aspectos vinculados a la salud, la educación y la comunicación permanente con Wanda Nara, puntos que forman parte del acuerdo vigente y que deben cumplirse durante cada período de convivencia.

Sin embargo, desde el entorno legal de la empresaria habrían advertido sobre supuestas irregularidades posteriores al reciente encuentro familiar. En ese sentido, Vecchio detalló una de las observaciones presentadas por la defensa de la mediática: “La defensa de Wanda denuncia que la hija mayor no fue a ningún turno de kinesiología del tratamiento que realiza para evitar ser operada de la rodilla”.

Este planteo se incorpora a otros cuestionamientos que forman parte del expediente y que apuntan al cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Justicia. Entre ellas se encuentran la asistencia a actividades previamente programadas y el mantenimiento del contacto de las niñas con su madre mientras permanecen bajo el cuidado de Icardi.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la resolución que podría emitir el juez Hagopián, una definición que promete tener fuerte repercusión dentro de una de las batallas judiciales más resonantes del mundo del espectáculo.

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Qué dijo el representante de Mauro Icardi sobre el futuro del rosarino en el fútbol argentino

Tras cerrar una nueva temporada exitosa con el Galatasaray y despedirse del club turco en medio de los festejos por otro título obtenido, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre cuál será el próximo paso en la carrera de Mauro Icardi.

Desde hace varios meses, distintas versiones lo ubicaban nuevamente en el fútbol argentino. Entre los equipos mencionados con mayor insistencia aparecía River Plate, aunque también se habló de otros clubes que podrían intentar seducir al delantero para concretar su regreso al país. Sin embargo, una reciente aclaración proveniente de su entorno más cercano echó por tierra esas versiones y cambió por completo el escenario.

La información fue revelada por Leo Paradizo durante una emisión de Lape Club Social, por América TV. Allí, el periodista contó que recibió un mensaje de Elio Letterio Pino, representante del futbolista, quien decidió comunicarse para fijar una postura clara respecto de los rumores que circulan desde hace tiempo sobre el futuro profesional del atacante.

Antes de compartir el contenido, Paradizo recordó que el nombre de Mauro Icardi estuvo asociado en reiteradas oportunidades a diferentes instituciones del fútbol argentino. Según explicó, la posibilidad de verlo nuevamente jugando en el país tomó fuerza durante los últimos meses.

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"En los últimos meses se habló de la posibilidad de que venga a jugar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River o de Newell’s como una posibilidad muy concreta", señaló el periodista al introducir el tema.

Acto seguido, sorprendió al revelar que tenía el consentimiento del entorno del jugador para difundir el mensaje que había recibido. "Estoy autorizado a pasar el audio que me mandó el agente de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino", expresó.

En el audio, el representante fue categórico al referirse a las versiones periodísticas y descartó que existan conversaciones con clubes argentinos. "No entiendo por qué hace tres meses que están hablando de River, de Racing o de Newell’s. No hemos hablado con nadie", afirmó.

Pero la declaración que más repercusión generó llegó unos segundos después, cuando dejó en claro la postura del delantero respecto a una eventual vuelta al fútbol local. "Mauro no está interesado en jugar en la Argentina... Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese", sostuvo.

Para finalizar, Elio Letterio Pino también cuestionó la dimensión que tomaron las especulaciones sobre el futuro del jugador y se mostró molesto por la insistencia de esas versiones. "Esto es un circo mediático que va a terminar porque realmente es una jungla", concluyó al referirse a los trascendidos que lo vincularon con distintos equipos argentinos.