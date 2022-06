Julián Álvarez, sin filtro: las chances de Luis Suárez a River, su charla con Guardiola y más

Julián Álvarez contó detalles de su charla con Pep Guardiola

La Araña pronto se marchará al Manchester City, donde será dirigido por Pep Guardiola, nada menos. "Tuve la posibilidad de hablar con Guardiola, por febrero, cuando se había realizado la firma de contrato", expresó el goleador de River.

"Fue una breve charla en la que me daba la bienvenida y me felicitaba por lo que estaba logrando", añadió la figura del Millonario en una entrevista con El País de Uruguay.

Julián Álvarez se ilusiona con ser el goleador de la era Gallardo

Julián Álvarez, figura de River, está cerca de ser el máximo goleador de la era de Marcelo Gallardo: quedó a cuatro goles de Rafael Santos Borré, quien marcó 55 tantos.

"Hace un tiempo atrás, dije que me parecía un poco lejos. No sabía cuántos partidos me quedaban. Hoy estoy cerca, a cuatro goles y me quedan varios partidos. Siempre trato de dar lo mejor en la cancha, jugar bien y ayudar a mis compañeros. Si llegan los goles, bienvenido sea", afirmó la Araña.

Julián Álvarez se ilusiona con el Mundial de Qatar 2022

Álvarez dejó en claro la ilusión que hay en la Selección Argentina, a poco del Mundial de Qatar 2022. "No sé si candidatos, pero estamos para pelearle a cualquiera", dijo. Y agregó: "Sería muy lindo que se pudiera conseguir por todos los argentinos y, obviamente, creo que el fútbol se lo debe a Messi por todo lo que significa para el fútbol a nivel mundial".