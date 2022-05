Leandro Paredes en Líbero Versus: "De Sampaoli prefiero ni hablar"

Leandro habló de su ex compañero y su recuperación. "¿Agustín Orión? Paso. La verdad que la primera semana, los primeros diez días me dolía muchísimo porque no me quería operar. Como yo era muy joven no quisieron operarme, y la verdad es que los primeros días me dolía mucho. Lo tenía muy hinchado y me dolía un montón, la verdad es que lo sufrí", expresó Paredes.

ParedesRiquelme.jpeg

Leandro Paredes en el Líbero VS: "Riquelme siempre fue mi ídolo"

El surgido de las inferiores de Boca no pudo dejar de hablar del actual vicepresidente del club: Juan Román Riquelme. "Román siempre fue mi ídolo, mi espejo, mi modelo a seguir. Me encantaba su forma de jugar, me sentía reflejado adentro de una cancha. Por el estilo que yo llevaba, me gustaba más que Messi".

Leandro Paredes y la imagen que recorrió el mundo: la foto suya con Neymar y Messi post Copa América

Luego de la obtención de la Copa América en el Maracaná una de las tantas fotos que pasaron a la historia fue la de Paredes, Neymar y Messi sentados en las escaleras previas a los vestuarios. El 5 de la Selección Argentina recordó aquél momento.

Leandro Paredes y su complicada relación con Jorge Sampaoli en la Selección Argentina

Luego, el futbolista de París Saint-Germain habló de sus primeros pasos en la Selección Argentina, bajo el mando de Jorge Sampaoli, quien lo convocó en varias oportunidades pero lo terminó dejando afuera de la lista de 23 jugadores que viajaron a Rusia para disputar el Mundial en 2018.

"Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome 'Por qué dijiste tal cosa', no sabés lo que es. No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardármelas para mi", sentenció Paredes.