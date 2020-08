¿Cómo fue la llamada de Koeman a Suárez para sacarlo de Barcelona?

Ronald Koeman.

Sesenta segundos. Eso fue lo que duró, según trascendió en las últimas horas, la llamada con la que Ronald Koeman le puso fin al ciclo de Luis Suárez en Barcelona. Fue ayer pasado el mediodía de España y cuando el delantero escuchó la voz del flamante DT del club del otro lado de la línea sabía que nada bueno podía pasar.

Koeman, quien reemplazó a Quique Setién, empezó con la escoba y barrió con varios pesos pesados del vestuario. El primero al que le aseguró que no tendrá en cuenta es Luis Suárez, al que le dijo sin rodeos que no lo iba a tener en cuenta. El uruguayo respondió tajantemente: dijo que él no quería ser un problema y creyó que no necesitaba más explicaciones, el DT tampoco las dio. Se despieron fríamente, pensando, quizás, en ni llegar a cruzarse. Todo eso en un minuto.

Lo que deberá resolver ahora Suárez con Barcelona será su salida, debido a que tiene un año más de contrato con opción a uno adicional. Lejos quedaron el triplete de 2014/15, y los festejos, primero con la MSN formada por él junto a Neymar y Messi, y los abrazos con la Pulga. Eso ya es cosa del pasado.