Maradona y Caniggia, ¿juntos en Gimnasia La Plata?

Caniggia

Claudio Caniggia, ex delantero de River, Boca y la Selección Argentina, no descartó la posibilidad de sumarse al cuerpo técnico de Gimnasia La Plata que conduce su amigo Diego Maradona.

"Fue una charla informal y preferiría no comentar nada por el momento", respondió primero el Pájaro cuando le consultaron por la chance en entrevista con TyC Sports. Pero luego amplió: "Siempre hay posibilidades. No he sido entrenador ni he estado en la parte técnica, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo".