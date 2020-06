Maradona al recordar el partido con Inglaterra en México 86: "Más no le puedo pedir a la vida"

Maradona luego de ganarle a Inglaterra.

Hace 34 años, exactamente el 22 de junio de 1986, la Selección Argentina vivía uno de sus días más gloriosos, gracias a Diego Armando Maradona. Ese día, el Diez brillaba en el mítico estadio Azteca para ganarle a Inglaterra, por 2-1, en los cuartos de final del Mundial de México.

En diálogo con Infobae, el actual entrenador de Gimnasia LP recordó: "El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de (Peter) Shilton o el pase del Negro (Héctor) Enrique. Porque joden con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota".

El capitán y figura de aquella selección que terminó consagrándose ante Alemania días más tarde aseguró: “Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas”.

Justamente, sobre aquella Mano de Dios, el Diez detalló: "En el primer gol Shilton pensó que yo iba a chocar contra él. Eso es lo que pasa en esas jugadas, siempre. Pero yo me hice chiquito y salté. No sabía si iba a llegar, tampoco si me lo iban a cobrar, pero no la iba a dejar pasar".

Para cerrar el astro concluyó: "Más no le puedo pedir a la vida".