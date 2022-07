Marcelo Gallardo, quebrado y a corazón abierto, alimentó los rumores de su salida con una frase al hueso

Marcelo Gallardo dejó abierta la chance de irse de River

La declaración completa del Muñeco: "Hay un desgaste de muchos años, mucha exigencia. Uno a veces se pone a pensar: son muchos años. Y cuando tenés estos momentos de desilusión, de dolor, de injusticia, tenés que saber medir cada cosa, y poner cada cosa en su lugar".

Embed

Y amplió: " Principalmente yo que soy el cabeza de grupo, para ver si cada cosa en su lugar está bien, más o menos, o está mal. Es una acción que se hace interna. Particularmente he sido muy crítico con la gestión, no me escucharon hablar con el cassette, digo lo que pienso, lo que siento, en relación a la verdad, a la realidad".

River-Vélez: la polémica del VAR