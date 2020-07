Marcos Rojo reveló que habló con Riquelme para ir a Boca: "Estaba emocionado, mi viejo es fanático"

Marcos Rojo admitió que habló con Román.

En una entrevista con Fox Sports, Marcos Rojo se encargó de confirmar que lo llamaron de Boca Juniors para jugar en el Xeneize y reveló que fue Juan Román Riquelme quien se contactó.

"Me llamaron del club, para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si volver a Inglaterra o seguir en Estudiantes. Me llamó Riquelme. Me dijeron que me quería llamar. Yo estaba emocionado. Mi viejo es fanático de Boca. Las campañas del Boca de Bianchi... Me llamó, hablamos, me preguntó. Yo le dije que me quería quedar en Argentina. Medio que quedamos en algo", relató.

Pero rápidamente bajó las expectativas de los hinchas de Boca: "Hablé con todo el mundo, también en Estudiantes. No podía, no es el momento de esto, de hacer este paso a Boca. Yo llegué en enero, me recibieron como un ídolo, estoy muy agradecido al club por todo, por cómo me abrieron la puerta y el cariño de la gente. No puedo irme a Boca".

Y cerró: "Mirá si me voy a Boca... No hablaría bien de mí. En un futuro nunca se sabe... Por ahí hoy te digo que no, termino yendo y quedo como un boludo. Hoy quiero jugar en Estudiantes. Si me quedo, es acá. Se lo dije a la gente y mi familia. No puedo hacer esto".