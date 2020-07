Mauricio Isla, ilusionado con llegar a Boca: "Está a la altura del Real Madrid, Barcelona o Juventus"

¿Isla llega a La Boca?

Mauricio Isla, defensor chileno, es uno de los nombres apuntados por la dirigencia de Boca para ser refuerzo en esta temporada. En una entrevista con una radio de su país natal, dejó en claro que está ilusionado con llegar a La Boca.

“Tuve 3 ó 4 conversaciones con Román, el resto lo está viendo mi representante. Ellos quieren que yo vaya y no pasa por un tema de dinero. Tengo que conversar con mi mujer, llevo 13 años jugando en Europa y uno tiene que estar preparado para dónde va a estar”, contó el lateral-volante que se encuentra de vacaciones en España, de donde es oriunda su esposa.

🗣️Mauricio #Isla "Si voy a Boca lo voy a vivir con una emoción tremenda por como es su hinchada e Institución pero esto recién empieza y por el tema de la pandemia hay que hablarlo con claridad"

“Si voy a Boca es para estar al 100%, no para estar cinco meses y volver a Europa. Claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica. Boca está al punto del Real Madrid, Barcelona y Juventus porque siempre ha tenido todo. Pero hay que hablarlo con calma”, sumó el futbolista de 32 años

Para cerrar, reveló: “Boca tiene jugadores muy buenos de lateral, que a mí me sorprendieron. A Román le pregunté cuál era la necesidad de que yo vaya. Estoy contento de que me haya llamado y todo. Él me dijo que me ha visto jugar en la selección chilena y quiere un jugador de mi trayectoria”.