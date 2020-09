Una médica infectóloga, sobre los contagios en Boca: "Una burbuja de 25 personas no es una burbuja"

Boca

Florencia Cahn, médica infectóloga (M.N. 114.399), cuestionó el concepto de burbuja con el que se trabajó en Boca y que derivó con 19 casos de coronavirus, 14 de ellos de futbolistas del plantel.

"El concepto de burbuja es el de grupos de no más de cinco o seis personas que siempre interactúen entre sí y que no se relacionen con otras burbujas. El problema acá está en el tamaño: una burbuja de 25 personas no es una burbuja", sostuvo la médica en entrevista con TyC Sports.

"El uso del vestuario es una de las cosas que no se aconseja porque son muchas personas juntas en un lugar cerrado y generalmente poco ventilado. No conozco en detalle el protocolo de Boca, pero evidentemente si usaron el vestuario es una de esas cosas que no son recomendables", agregó sobre una de las causas que pudo haber disparado los contagios.