La feroz reacción de Luana y el devastador llanto de Cinzia tras la eliminación de Danelik en Gran Hermano

Por otro lado, Emanuel se acercó a Eduardo para felicitarlo y abrazarlo, mientras Cinzia continuaba con su desahogo: "Qué rabia que tengo". Danelik, en tanto, agradeció a su grupo por el tiempo compartido y recibió el aliento de Cinzia, que le repetía: "Vuelve ya" en referencia al repechaje que se jugará esta semana.

Antes de cruzar la puerta, Danelik dejó dos frases que marcaron la noche. A su grupo le pidió: "Brillen por mí". Y al dirigirse al sector opositor, lanzó con firmeza: "Prefiero irme con mi dignidad que ser tan mierda como ustedes".

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Cómo fue el cruce de Cinzia y Danelik con Eduardo en la cena de Gran Hermano

La cena de nominados en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue un escenario de tensión. Cinzia, Danelik y Eduardo pasaron de un intercambio de palabras a un enfrentamiento cargado de reproches y acusaciones.

"¿Sabes qué? No sé si quiero que te vayas o que te quedes, prefiero que te quedes y ver cómo haces el ridículo o que te vayas, la verdad, porque afuera no es la muerte. ¿Te cuento? Creo que afuera estarías más tranquilo que acá porque acá estás haciendo el ridículo", disparó Cinzia con dureza.

Eduardo reaccionó con ironía: "Sí, seguro, seguro". Pero lejos de frenar la discusión, Cinzia insistió: "Ojalá te quedes porque disfruto del cringe, es mi humor favorito".

El cruce se intensificó. Eduardo intentó poner un límite: "No voy a seguir hablando porque sé que estás nerviosa y tengo corazón". La respuesta de Cinzia fue inmediata: "No tienes, porque fui a hablar contigo". Eduardo retrucó: "Mentira".

En ese momento, Danelik intervino y lo enfrentó directamente: "Te pregunto, ¿vos tenés corazón?". Eduardo contestó: "Sí". Pero la jugadora fue más allá: "Entonces teniendo corazón ¿te parece justo jurar por tu hijo un montón de mentiras?".

Sorprendido, Eduardo preguntó: "¿Cuáles?". Danelik no dudó: "Un montón de mentiras. Todas las mentiras que Emanuel dijo. Lo dijo Emanuel, que vos jugabas que siempre que jurabas por tu hijo, mentías".

El cierre quedó en manos de Danelik, quien lanzó una frase contundente: "¿Eso es tener corazón?".

La escena dejó en claro que, cerca de la recta final del reality, las tensiones se multiplican y cada palabra puede convertirse en un arma dentro de la convivencia.