Diputados: el oficialismo y la oposición se preparan para afrontar una semana clave

Además de la discusión por la interpelación a Adorni, el Congreso mantiene pendientes otros proyectos impulsados por el Ejecutivo, como la reforma electoral y la cobertura de vacantes judiciales mediante la aprobación de pliegos de jueces y fiscales federales.

En el temario oficializado para debatir este 20 de mayo, el oficialismo presentó:

Ley Hojarasca : impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya tiene dictamen después de más de dos meses de debates en comisiones, e incluye la eliminación de unas 70 normas y regulaciones que alcanzan distintas áreas de la economía y de la sociedad civil y comercial.

: impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya tiene dictamen después de más de dos meses de debates en comisiones, e incluye la eliminación de unas 70 normas y regulaciones que alcanzan distintas áreas de la economía y de la sociedad civil y comercial. Convenio sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, suscripto en La Haya en noviembre de 2007.

Tratado de Extradición entre Argentina y Polonia.

Tratado de Extradición entre Argentina y Costa Rica.

Tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre Argentina e Italia y tratados similares firmados años atrás con Cuba y Serbia.

Tratado de Extradición entre Argentina y Chile.

La oposición suspendió la sesión para interpelar a Adorni por temor a no conseguir quórum

La oposición había suspendido la sesión prevista originalmente para la semana pasada y resolvió trasladar la convocatoria para el 20 de mayo. En paralelo, el oficialismo busca reunir el quórum necesario para habilitar primero su sesión y avanzar con el tratamiento de sus proyectos.

El llamado había sido firmado por diputados de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. El peronismo, por su parte, había dejado trascender su malestar por quedar afuera de las negociaciones pero igualmente había confirmado que todos sus diputados bajarían al recinto.

La nueva convocatoria sí cuenta con las firmas de los diputados de Unión por la Patria luego de que el resto de los bloques opositores aceptara ampliar el temario de la sesión: no sólo se tratarán los pedidos de interpelación contra Manuel Adorni para que dé explicaciones por su patrimonio y los viajes que realizó con su familia, sino que también se incluirán proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Por qué el dictamen es clave para la oposición

En el Congreso, conseguir dictamen de comisión es un paso central para que los proyectos puedan avanzar con mayores posibilidades. Sin ese trámite reglamentario, la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para tratar las iniciativas “sobre tablas”, es decir, sin que pasen previamente por las comisiones correspondientes.

En cambio, para emplazar una comisión solamente se requiere alcanzar el quórum de 129 diputados presentes y luego aprobar la medida con mayoría simple.

De todos modos, el camino parlamentario sigue siendo complejo. Incluso si lograran obtener dictamen, los bloques opositores deberían volver a convocar a una sesión y conseguir mayoría absoluta en ambas cámaras para aprobar una eventual interpelación.