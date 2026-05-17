La Cámara de Diputados tendrá el próximo miércoles 20 de mayo una jornada atravesada por dos sesiones especiales convocadas por el oficialismo y distintos bloques de la oposición.
La Cámara baja tendrá una jornada clave con dos convocatorias casi simultáneas: una impulsada por la oposición y otra por el oficialismo.
Diputados: el oficialismo y la oposición se preparan para afrontar una semana clave
La Cámara de Diputados tendrá el próximo miércoles 20 de mayo una jornada atravesada por dos sesiones especiales convocadas por el oficialismo y distintos bloques de la oposición.
La oposición pidió una sesión para las 11de la mañana con el objetivo de tratar pedidos de informes e interpelaciones dirigidas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, incluyó una moción de censura contra el funcionario.
Por su parte, La Libertad Avanza oficializó una convocatoria para el mismo día a las 10, una hora antes, con un temario propio que incluye proyectos impulsados por el Gobierno nacional.
Además de la discusión por la interpelación a Adorni, el Congreso mantiene pendientes otros proyectos impulsados por el Ejecutivo, como la reforma electoral y la cobertura de vacantes judiciales mediante la aprobación de pliegos de jueces y fiscales federales.
En el temario oficializado para debatir este 20 de mayo, el oficialismo presentó:
La oposición había suspendido la sesión prevista originalmente para la semana pasada y resolvió trasladar la convocatoria para el 20 de mayo. En paralelo, el oficialismo busca reunir el quórum necesario para habilitar primero su sesión y avanzar con el tratamiento de sus proyectos.
El llamado había sido firmado por diputados de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. El peronismo, por su parte, había dejado trascender su malestar por quedar afuera de las negociaciones pero igualmente había confirmado que todos sus diputados bajarían al recinto.
La nueva convocatoria sí cuenta con las firmas de los diputados de Unión por la Patria luego de que el resto de los bloques opositores aceptara ampliar el temario de la sesión: no sólo se tratarán los pedidos de interpelación contra Manuel Adorni para que dé explicaciones por su patrimonio y los viajes que realizó con su familia, sino que también se incluirán proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
En el Congreso, conseguir dictamen de comisión es un paso central para que los proyectos puedan avanzar con mayores posibilidades. Sin ese trámite reglamentario, la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para tratar las iniciativas “sobre tablas”, es decir, sin que pasen previamente por las comisiones correspondientes.
En cambio, para emplazar una comisión solamente se requiere alcanzar el quórum de 129 diputados presentes y luego aprobar la medida con mayoría simple.
De todos modos, el camino parlamentario sigue siendo complejo. Incluso si lograran obtener dictamen, los bloques opositores deberían volver a convocar a una sesión y conseguir mayoría absoluta en ambas cámaras para aprobar una eventual interpelación.