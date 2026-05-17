Guillermo Francella rompió el silencio sobre su cara a cara con Dolores Fonzi tras las fuertes críticas

El encuentro, cargado de cordialidad y gestos positivos, se dio en el marco de la gran fiesta del cine iberoamericano, donde Francella fue distinguido con el Premio Platino de Honor, un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al cine.

Más allá de las diferencias públicas del pasado, este acercamiento dejó una imagen distinta: la posibilidad de tender puentes y transformar tensiones en momentos de respeto mutuo.

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Qué había dicho Guillermo Francella sobre las críticas que recibe

Desde Mar del Plata, en el marco del 40° Festival Internacional de Cine transmitido por América TV, Guillermo Francella compartió cómo vivió su regreso a la pantalla grande tras Homo Argentum y reflexionó sobre el vínculo con los espectadores.

“Es un formato que siempre amé. Cuando Duprat me preguntó: ‘¿Qué te gustaría hacer?’, le dije que siempre me fascinó la época del cine dorado italiano”, contó el actor en diálogo con Guido Zaffora, conductor del evento.

Luego explicó cómo nació la idea detrás del proyecto: “Vi una película que tenía un formato de viñetas o episodios, con mucho humor, pero donde había de todo: crítica social, reflexión… y me impactó mucho. Cuando invité a que la vieran, se murieron de risa y dijeron: ‘Es por ahí’”.

Francella también detalló qué buscaba transmitir con la película: “Yo quería que hablemos de nosotros, de cómo somos los argentinos: solidarios, familieros, generosos, pero también un poco chantas. El argentino es eso, una mezcla. En algunos lugares hay cierta incorrección, pero si todos fuéramos correctos no habría ni debate. Hay que mostrar ese costado, porque somos imperfectos como todo ser humano. Sin embargo, hay algo que nos rescata y nos distingue del resto: que nos destacamos”.

Al referirse a la recepción de la gente, el actor se mostró agradecido y abierto: “Me llevo bien. La mirada del público es de un amor que no puedo describir. Si es bien intencionada. Si eso fue lo que sintió el cronista respecto de algo, lo tomo bien. A veces dicen cosas inteligentes que permiten la reflexión, que es justamente lo que genera la crítica”.