River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivo

River Plate y Belgrano se clasificaron a la final del Torneo Apertura y definirán al campeón el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.
El Millonario eliminó a Rosario Central y el conjunto cordobés dejó afuera a Argentinos Juniors por penales.
River y Belgrano jugRiver y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivoarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivo
River Plate y Belgrano se clasificaron a la final del Torneo Apertura y definirán al campeón el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.
River consiguió el pase tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Estadio Monumental, mientras que Belgrano avanzó luego de imponerse por penales frente a Argentinos Juniors tras igualar 1-1 en La Paternal.
Pese a que Belgrano disputará la definición en Córdoba, la sede no será modificada. El reglamento de la Liga Profesional establece que las sedes designadas para las finales no pueden alterarse aunque uno de los equipos participantes juegue habitualmente allí como local.
Tal como ocurrió en las instancias anteriores de los playoffs, la final contará con un tiempo suplementario de 30 minutos en caso de empate y, de persistir la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.
El ganador del Apertura obtendrá un lugar directo en la Copa Libertadores 2027 y también disputará el Trofeo de Campeones 2026 frente al futuro campeón del Torneo Clausura.
Además, el equipo que conquiste ese Trofeo de Campeones accederá a la disputa de la Supercopa Argentina 2027 y la Supercopa Internacional 2027.
River llegó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona B detrás de Independiente Rivadavia. El equipo actualmente dirigido por Eduardo Coudet tuvo previamente un ciclo con Marcelo Gallardo y un interinato de Marcelo Escudero.
En los playoffs, el Millonario eliminó a San Lorenzo por penales y luego venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Belgrano, por su parte, consiguió el pase a la definición luego de eliminar a Argentinos Juniors en una dramática tanda de penales.
Antes de la final, River todavía deberá afrontar compromisos por la Copa Sudamericana: recibirá a Red Bull Bragantino el 20 de mayo y luego enfrentará a Blooming el 27 de mayo.