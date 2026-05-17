River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivo

El ganador del Apertura obtendrá un lugar directo en la Copa Libertadores 2027 y también disputará el Trofeo de Campeones 2026 frente al futuro campeón del Torneo Clausura.

Además, el equipo que conquiste ese Trofeo de Campeones accederá a la disputa de la Supercopa Argentina 2027 y la Supercopa Internacional 2027.

El paso a paso para llegar a la final

River llegó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona B detrás de Independiente Rivadavia. El equipo actualmente dirigido por Eduardo Coudet tuvo previamente un ciclo con Marcelo Gallardo y un interinato de Marcelo Escudero.

En los playoffs, el Millonario eliminó a San Lorenzo por penales y luego venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Belgrano, por su parte, consiguió el pase a la definición luego de eliminar a Argentinos Juniors en una dramática tanda de penales.

Antes de la final, River todavía deberá afrontar compromisos por la Copa Sudamericana: recibirá a Red Bull Bragantino el 20 de mayo y luego enfrentará a Blooming el 27 de mayo.