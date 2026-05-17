El gesto de Daniela Christiansson apenas llegó a Buenos Aires que revolucionó las redes

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Cuál fue la lapidaria frase de Maxi López con la que puso fin a su relación con Martín Migueles

El cruce entre Maxi López y Martín Migueles en el Hotel Madero, en plena Capital Federal, no pasó desapercibido. Apenas trascendió la coincidencia, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta reunión clave vinculada a Wanda Nara y al complejo entramado judicial, personal y mediático que rodea a la empresaria.

Desde SQP (América TV) intentaron seguir el rastro de lo ocurrido. El equipo desplegó cámaras y producción para dar con alguno de los protagonistas, pero según contaron en vivo, no lograron encontrarlos. Esa ausencia alimentó aún más las especulaciones. Sin embargo, Yanina Latorre consiguió hablar con Maxi y reveló detalles que encendieron la polémica.

“A Migueles no lo quiero ni ver. Me dijo que no tuvo un problema con él y 'no tiene por qué buscarme en un hotel, me llama y listo'", le dijo a la conductora con tono firme, dejando en claro su postura.

Además, Yanina sumó un episodio que habría ocurrido el miércoles 13 de abril y que marcó un quiebre en la relación entre ambos: "Anoche, Migueles estaba en el Chateau mirando el partido de River con los hijos de Wanda. Llegó Maxi, estaban los tres pibes y, cuando vio a Migueles, los agarró y se fue. Los va a llevar a vivir a Nordelta”.

El relato no solo reaviva las tensiones entre López y Migueles, sino que también vuelve a poner en el centro de la escena a Wanda Nara y a sus hijos, en medio de un contexto cargado de conflictos y decisiones que parecen no tener vuelta atrás.