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El gesto de Daniela Christiansson apenas llegó a Buenos Aires que revolucionó las redes

Daniela Christiansson llegó a Buenos Aires con Elle y Lando, y Maxi López celebró su sueño cumplido: tener a sus cinco hijos viviendo juntos en Argentina.

17 may 2026, 20:46
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maxi lopez, daniela christiansson, ella y lando
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La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina junto a sus hijos Elle y Lando marcó un nuevo capítulo en la vida de Maxi López. El exfutbolista había adelantado que su mujer y los pequeños se instalarían en el país para compartir un largo período con él, con un objetivo muy claro: lograr que sus cinco hijos convivan bajo el mismo techo.

La modelo sueca no tardó en mostrar el esperado recibimiento. A través de sus redes sociales, compartió una imagen con la etiqueta Buenos Aires, Argentina, donde se ve cómo Maxi la esperó con símbolos bien locales: un mate y facturas. En otra postal, se la ve disfrutando de un clásico sanwdich de miga de jamón y queso.

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La fuerte decisión de Maxi López con sus hijos que podría romper la paz con Wanda Nara

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Según contó la periodista Naiara Vecchio, la pareja ya tiene fecha para mudarse a Nordelta. El próximo 20 de mayo, López y Christiansson se instalarán en la casa que él adquirió especialmente para estar cerca de sus hijos mayores, reforzando así el contacto cotidiano y la unión familiar.

"Finalmente, todos juntos", escribió Maxi López en sus redes, acompañando un video donde se observa a Valentino, Constantino y Benedicto jugando en el patio con Elle. Para él, este momento representa mucho más que una mudanza: es la concreción de su mayor deseo, reunir a todos sus hijos en un mismo hogar.

daniela christiansson argentina

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Cuál fue la lapidaria frase de Maxi López con la que puso fin a su relación con Martín Migueles

El cruce entre Maxi López y Martín Migueles en el Hotel Madero, en plena Capital Federal, no pasó desapercibido. Apenas trascendió la coincidencia, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta reunión clave vinculada a Wanda Nara y al complejo entramado judicial, personal y mediático que rodea a la empresaria.

Desde SQP (América TV) intentaron seguir el rastro de lo ocurrido. El equipo desplegó cámaras y producción para dar con alguno de los protagonistas, pero según contaron en vivo, no lograron encontrarlos. Esa ausencia alimentó aún más las especulaciones. Sin embargo, Yanina Latorre consiguió hablar con Maxi y reveló detalles que encendieron la polémica.

“A Migueles no lo quiero ni ver. Me dijo que no tuvo un problema con él y 'no tiene por qué buscarme en un hotel, me llama y listo'", le dijo a la conductora con tono firme, dejando en claro su postura.

Además, Yanina sumó un episodio que habría ocurrido el miércoles 13 de abril y que marcó un quiebre en la relación entre ambos: "Anoche, Migueles estaba en el Chateau mirando el partido de River con los hijos de Wanda. Llegó Maxi, estaban los tres pibes y, cuando vio a Migueles, los agarró y se fue. Los va a llevar a vivir a Nordelta”.

El relato no solo reaviva las tensiones entre López y Migueles, sino que también vuelve a poner en el centro de la escena a Wanda Nara y a sus hijos, en medio de un contexto cargado de conflictos y decisiones que parecen no tener vuelta atrás.

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