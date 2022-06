Oscar Ruggeri se emocionó al recordar al Tata Brown a 36 años de salir campeón en México 86

"Pero el Tata cada vez que aparece por algún lado digo 'no puede ser que no esté'. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Lo vivimos en el último tiempo. Con él nos abrazamos mucho, nos dijimos mucho. Hemos pasado navidades en España", agregó. "Anoche fuimos a comer y no tengas dudas que ellos estaban ahí con nosotros. El Tata estaba ahí. No tengas dudas. A lo último nos costó bastante con Diego, por las cosas que pasaron y nos costó", cerró.

Embed

También recordó al Profesor Ricardo Echeverría: "El Profe nadie sabe lo importante que fue. Lo teníamos como un padre. Él venía a la mañana y te decía 'Oscarcito, es hora de despertarse'. Lo hacía uno por uno. Y era el profe. Eso que vivimos fue muy fuerte".

El homenaje de F90 a la Selección de México 1986 y Ruggeri se emocionó

Embed