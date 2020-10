Pablo Zabaleta se retiró y dejó un mensaje: “El fútbol le debe a Leo un título con la Selección"

Zabaleta y su pasado con Messi en la Selección.

Luego de anunciar su retiro la semana pasada, Pablo Zabaleta empieza a transitar sus primeros pasos como exjugador a sus 35 años. El lateral de último paso por el West Ham United, se encontraba sin club y por eso decidió colgar los botines. Y el surgido de San Lorenzo habló sobre su carrera con el diario Sport.

“Esperé una mínima posibilidad de vivir una experiencia diferente en otro lado. Pero también no estaba dispuesto a mover mucho otra vez a la familia. No me quedó nada pendiente porque todas las decisiones que tomé, las tomé con la cabeza y el corazón”, subrayó en diálogo con el diario catalán Sport.

“Empecé jugando con él (Messi) en los juveniles, ganamos el Sudamericano, el Mundial Juvenil y fuimos oro en China. Pero no tuvimos la posibilidad de ganar en la mayor”, se lamentó. “Con esa generación hicimos todo lo posible durante años. Pero lo que te corona es un título. Se nos escaparon por poco tres finales consecutivas. Y los malditos penaltis y el tiempo extra como Alemania. No tuvimos esa suerte”, recordó.

“Es el líder de su generación. El mejor de la historia. El fútbol le debe un título en la selección a Messi. Lo terminaría de coronar a nivel personal, es su deseo. Pero no va a cambiar que fue el mejor”, completó el concepto el ex capitán de los Ciudadanos, quien también se refirió al affaire burofax que casi lleva a la Pulga a abandonar el club en el que es leyenda.

“Me cuesta pensar donde puede llegar a ir. Me sorprendió un poco todo lo que pasó. Nunca pensé que podía tomar una decisión así sabiendo el vínculo que hay entre Lio y el Barcelona después de tantos años juntos. Pero todas las decisiones personales existen por una razón. Y eso solo lo sabe él”, concluyó.