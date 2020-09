Paredes: "Di María merece estar en la Selección"

Paredes y Di María

Leandro Paredes, mediocampista de PSG, sostuvo hoy que su compañero de equipo Ángel Di María "merece estar en la selección", luego de los reclamos públicos efectuados por el zurdo tras no ser convocado para los partidos ante Ecuador y Bolivia en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Di María es un jugador que merece estar en la Selección, aunque lógicamente que sea convocado es una decisión de (Lionel) Scaloni. Y no es el único en condiciones de ser llamado, porque hay muchos más que merecen estar", le dijo a radio Continental el volante central titular para el entrenador con la camiseta albiceleste.

"Por supuesto que no es fácil vestir la camiseta de la selección, porque uno tiene que jugar con compañeros que ves 10 días a lo sumo cada tres o cuatro meses, y obviamente no es lo mismo que en un club donde el trato grupal es cotidiano. Pero de todas formas no tengo problemas en jugar solo como volante central o con otro al lado mío", explicó.

Fuente: Télam