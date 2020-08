El partido de San Pablo por el Brasileirao se suspendió repentinamente por casos de COVID-19 en su rival: la furia de Dani Alves

Goiás-San Pablo, suspendido a dos minutos de comenzar.

San Pablo, rival de River en la Copa Libertadores, se aprestaba a enfrentar esta tarde al Goiás, en el inicio del Brasileirao, pero el encuentro quedó aplazado cuando los dos equipos ya estaban dentro del campo de juego.

El motivo de la suspensión fue que antes de que comience a rodar la pelota, se revelaron diez casos de coronavirus en el equipo de Goiás.

Al mediodía se conocieron el resultado de los testeos y se confirmó lo que muchos vaticinaban: 10 positivos, ocho de los cuales iban a ser titulares. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil tomó la decisión aplazar el encuentro.

Dani Alves, capitán paulista, expresó su enojo en Instagram: "Me gustaría decir que lo que pasó hoy es inaceptable, no es por irresponsabilidad que tengamos que vivir el tipo de cosas a las que estuvimos expuestos hoy. ¡O creamos conciencia y somos profesionales o es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo! Si la vida es lo más importante, ¡el resto no tiene sentido!!¡Gracias por nada!”.