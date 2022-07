¡Picante! Darío Benedetto rompió el silencio, habló de los penales fallados y de la crisis en Boca

bocaeliminado.jpg

Pipa Benedetto y la noche posterior a fallar dos penales ante Corinthians: "Me dormí a las 7.30 de la mañana"

El 9 habló de lo mucho que le costó dormir tras la fatídica noche de Copa: "Me dormí a las 7.30 de la mañana, con mucha bronca. Pensaba, miraba el techo... No lo podía creer. Tuve la clasificación en dos ocasiones y no la puede aprovechar". Y avisó que pasará si hay un penal el sábado ante Talleres: "Si hay penal el sábado contra Talleres lo pateo, si el técnico me pone de titular... Si estoy lo voy a querer patear, no me achico nunca".

En su charla con Equipo F de ESPN, el Pipa volvió a recordar la secuencia de ambos penales fallados. "Pasaron muchas cosas en una semana... En el primero me amargo, pero soy delantero y tengo que pensar en lo que sigue. En la tanda pido patear yo: fue una bronca terrible. Me sentí muy culpable, por eso las lágrimas. Sé lo que siente el hincha. Me dolió mucho quedar afuera. Empezó a nombrar Seba y no me querían nombrar. El tercero creo que fue Villa y quedaba el quinto, y le dije dame el quinto. Se ofrecían y quedaban poquitos lugares. Yo quería patear".

La polémica arenga de Boca antes del partido ante Corinthians: la versión del Pipa Benedetto

El ex Elche, que llegó al club en este semestre, también se refirió a la polémica frase "Dicen que somos perdedores" en la previa del partido ante Corinthians: "Salió un video con una arenga. No enojado, con ganas de querer comerme el mundo, fue simplemente una arenga. Después, cómo lo quieran hacer ver es otra cosa, no fue un mensaje para nadie, y lo aclaré con las personas que lo tenía que aclarar. Le quise mojar la oreja a los jugadores y nada más que eso".

El delantero reconoció haber llamado a Juan Román Riquelme después del partido ante San Lorenzo: "Hablé con Román después del partido con Corinthians y San Lorenzo. Siempre tengo el apoyo de él. Lo que tenga que decirle al Consejo. Hablo mucho con Román y con el Consejo. Lo que tenga que decir se los voy a decir a ellos". Y agregó: "Nadie nos trató de perdedores. El mensaje no fue dirigido hacia nadie. Creo que tengo la personalidad suficiente para decir las cosas en la cara. Me manejo así y no voy a cambiar".

Darío Benedetto y la reunión por los premios en Boca

"Se filtraron tantas cosas. Dijeron que queríamos cobrar por perder. Nunca cobré un premio por perder y no me interesa. Son reuniones en los que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra. Hay discusiones como en todos lugares. Hablar temas de plata no me parece... Es un ida y vuelta con los dirigentes y no pasa de ahí", dijo tajante el número 9.

Y reconoció con que el plantel amagó con no concentrar el día previo al partido con Corinthians: "Amagamos con no concentrar, pero nos pusimos de acuerdo. Ese día se arregló y concentramos como siempre. Lo que pasó el día anterior es otra cosa. La discusión queda ahí...".