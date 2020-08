Piqué abrió paso a su salida de Barcelona: "Soy el primero en irme si hace falta; 'vergüenza' es la palabra"

Piqué

Piqué, defensor y referente de Barcelona, dejó abierta la chance para irse de Barcelona cuando habló en caliente y con "vergüenza" tras la eliminación ante Bayern Munich de los cuartos de final de la Champions League a partir de un 8-2 categórico.

"Vergüenza es la palabra, no podemos ir así por Europa. No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez... Hemos tocado fondo, el club necesita cambios y no hablo solo de jugadores o entrenador. Soy el primero en irme si hace falta", expresó el central en declaraciones a Fútbol Movistar.