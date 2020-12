Pochettino con un pie y medio adentro para ser el nuevo DT del PSG

Pochettino y un nuevo destino: el PSG.

Thomas Tuchel no llegó a comer el panetone, como se dice en Italia. El Paris Saint Germain tomó la decisión de echar al entrenador que lo llevó a su primera final de Europa hace cuatro meses y se abrió la carrera por su puesto. Y en esa carrera, varios medios, como el diario deportivo L'Equipe dan a Mauricio Pochettino como su reemplazante.

"Simplemente me gusta el fútbol. Y en un club como este, no siempre es sólo fútbol. Algunos días piensas que por qué es tan complicado si sólo fue una sustitución lo que hice. ¿Por qué es este el tema de hace dos semanas? Sólo quiero ser entrenador, creo que lo que me convirtió en DT lo puedo encontrar en cualquier parte", declaró Tuchel el pasado miércoles a Sport1.

​Pochettino ya sabe lo que es estar en el banco de suplentes del PSG. El jugador surgido de Newell's, vistió la camiseta del PSG durante el 2001 y 2003, cuando todavía no habia sido comprado por un grupo inversor qatarí y no pudo levantar ningún trofeo.

De confirmarse la noticia, sería el cuarto equipo que entrene el argentino. Espanyol, entre 2009 y 2012, el Southampton, entre 2013 y 2014, y finalmente el Tottenham, entre 2014 y 2019, donde tuvo su mejor paso y logró llegar a la final de la Champions 2019 que luego perdería ante el Liverpool por 2 a 0.

El equipo parisino enfrentará al Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League el​ 16 de febrero en el Camp Nou. Mientras que la vuelta será el 10 de marzo en estadio Parque de los Príncipes.