Pol Fernández confirmó su futuro: "Les agradezco a River, San Lorenzo y Racing, pero voy a seguir en Cruz Azul"

Pol Fernández

Luego de días de especulaciones y de rumores in crescendo, Pol Fernández confirmó que seguirá en Cruz Azul, agradeció el interés de River, San Lorenzo y Racing y ratificó que no jugará en ningún otro equipo de Argentina, como afirmó hace poco al irse de Boca.

"Hay clubes grandes que se han fijado en mí y eso es algo muy lindo. Estoy muy contento porque se me nombre, pero quiero agradecerles públicamente tanto a River, San Lorenzo y Racing, pero como bien dije hace uno o dos meses, no jugaré en otro lado de Argentina", confirmó el mediocampista en entrevista con TNT Sports.

"Más allá de que soy un chico que mira las redes, miro lo justo y necesario de televisión. No me gusta ver que hablen de mí, me gusta hablar poco. Decidí hacerlo porque se dijeron muchas cosas que no son verdad, se dijeron miles de cosas de mi entorno o que supuestamente yo pensaba, así que tenía que hablar", explicó sobre sus razones por hacer público su futuro.

"Se dudó mucho de mi palabra, me duele, pero los que me conocen saben cómo soy. Quiero agradecerles públicamente. Voy a seguir mi carrera en Cruz Azul. Hablé con el presidente y el DT y me quieren. Por ahora no puedo jugar por un tema de papeles. Ayudaré desde donde me toque, pero me voy a quedar acá", aseguró Fernández.

Su salida de Boca. "Fueron algunas cosas que pasaron y no se supieron porque a mí no me gusta hablar y nadie lo iba a contar. Yo fui al club con condiciones que impusieron y las acaté. Pero me llevaron con opción de compra pensando mi entorno que iban a hacer uso de mi opción de compra. Fui creciendo y me sentía muy bien. Pasaron cosas que yo no me enteré. Un día recibí un llamado que tenía que firmar un papel para extender el préstamo. Yo no sabía que iba a ser otro préstamo, pensé que iba a ser compra definitiva del pase. El consejo del fútbol me quiso explicar, pero yo no entendía. Cada vez que hablaba les decía lo mismo, que se comuniquen con mi papá", se explayó Pol.

"Pasaron las semanas, papá no recibió ningún llamado de parte de Boca. Me volvieron a hablar y les repetí lo mismo, que se comuniquen con él porque yo no entiendo de papeles y eso. No lo hicieron, ya había pasado un mes de que no podía jugar y un día me llamaron desde el consejo del fútbol diciéndome que si quería que no me presente a entrenar más porque no iba a jugar más. Les respondí que no porque tenía contrato y porque respetaba a mis compañeros. Les dije que estaba a disposición del club para jugar hasta el último día. Estoy súper agradecido con mis compañeros, por eso me puso contento que hayan ganado la Copa Diego Maradona. Yo cumplí mi contrato hasta el último día", agregó.

Fuente: TNT Sports