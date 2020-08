El Presidente de Bayern Munich afirmó que Messi es demasiado caro para el club alemán

Messi

El ex futbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, consideró hoy que Lionel Messi es demasiado caro para el club que ganó la Champions League y que goleó 8-2 a Barcelona en los cuartos de final del máximo torneo europeo.

"No podemos permitirnos pagar a un jugador de esta magnitud. No es parte de nuestra política y filosofía. En los tiempos de Covid-19, no es fácil para ningún club. Un propietario rico no es suficiente. Tiene que ser uno súper rico", expresó Rummenigge en declaraciones al diario deportivo italiano Tuttosport.

Desde que Messi anunció que tenía intenciones de dejar el FC Barcelona, que fue eliminado de la Champions 2020 con una goleada histórica que le propinó el Bayern, circulan muchas versiones sobre el futuro del capitán del seleccionado argentino.

"Sinceramente, saber que Messi podría dejar el Barcelona me pone un poco triste. Leo ha escrito la historia del club, y en mi opinión debería terminar su carrera con el blaugrana. Sin embargo, hay aspectos internos y privados que desconozco, así que no interfiero", manifestó Rummenigge, según la agencia de noticias alemana DPA.

Fuente: Télam