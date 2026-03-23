La dura respuesta de Marcela Tauro a Susana Roccasalvo tras su furia con Infama: "Sentí una amenaza"

"Laburamos mucho más de lo que laburas vos. ¿Quérés que te diga? Me levanto 6.30, trabajo en dos programas de radio, vengo a Intrusos y después tengo los domingos, que me dieron un programa después de 40 años. No soy una improvisada", continuó la panelista y conductora de Infama.

Y profundizó sobre los dichos de su colega: "No sé porque esta cosa con el programa y mis compañeros. Yo sentí como una amenaza también. Si tenés que decir algo decilo pero no me vengas a amenazar a mí. Me desilusionó y para mí tiene que pedir disculpas, yo no me meto con su programa".

"Me parece muy ofensiva. Yo quiero entender porque le fue mal en un número pero esto es así. Estoy re molesta, me dolió y me parece que ni Jotax, ni mis compañeros se merecen el destrato de esta señora. Ya no la respeto más sinceramente", siguió con firmeza.

"Hay que cambiar, nueva camadas hay que hacer. Ella empezó haciendo chimentos como empecé yo y no reniego, esa es la diferencia, no miento. Yo soy la misma. La señora ahora no hace chimentos, hace espectáculos y se percibe amiga de los famosos. Sinceramente espero las disculpas de la señora", concluyó muy enojada Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo.

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Cora Debarbieri le respondió sin filtros a Susana Roccasalvo tras cuestionar a Infama

La periodista Cora Debarbieri contestó al fuerte enojo de Susana Roccasalvo por el informe de Infama (América Tv) sobre los roces entre los participantes de MasterChef Celebrity.

"Estuvimos hablando de los líos que hay en MasterChef que se vieron en las reuniones o cumpleaños entre los participante, algunos lo hacen por separados, algunos van a alguno, otros a otros, no se juntan, todo esto que etoy diciendo sucede. Roccasalvo evidentemente vio Infama, no le gustó como participante de MasterChef e hizo un descargo", explicó la panelista en Desyuno Americano.

Y agregó contundente tras repasar al aire algunos de los cortocircuitos que se dieron entre los participantes del reality a lo largo de las emisiones: "Les agradezco a todos lo colegas que están mirando y que recuerdan bien todos estos enfretntmientos".

"Estaba muy enojada, no sé qué la pudo sacar tanto. No sé qué la habrá enojado tanto, le habrá tocado una fibra muy íntima", deslizó Cora Debarbieri sobre la furia al aire de Susana Roccasalvo.

Y cerró picante: "Desde acá muy humildemente le recordamos esto a Susana por si en algún momento se fue de vacacioness o estaba en alguna cena y no vio lo qué pasaba".