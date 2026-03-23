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Amistosos en debate: qué dijo Enzo Fernández sobre los partidos ante Mauritania y Zambia

El mediocampista de la Selección Argentina respaldó la organización de los partidos tras la suspensión de la Finalissima y remarcó la importancia de mantener la exigencia interna.

Amistosos en debate: qué dijo Enzo Fernández sobre los partidos ante Mauritania y Zambia

Enzo Fernández fue uno de los primeros en llegar al país para sumarse a la Selección Argentina en esta fecha FIFA y, en su arribo, se refirió a uno de los temas que generó debate en las últimas horas: los amistosos organizados de urgencia tras la cancelación de la Finalissima frente a España.

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El mediocampista, actualmente en Chelsea FC, respaldó la decisión del cuerpo técnico y le bajó el tono a las críticas por la jerarquía de los rivales: Mauritania y Zambia.

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Qué dijo Enzo Fernández sobre los amistosos de la Selección

Consultado por los compromisos que afrontará la Albiceleste, el ex River hizo una comparación directa con la preparación previa al Mundial de Qatar 2022. “Cuando jugamos previamente el Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes, pero tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible”, aseguró.

Su mensaje fue claro: más allá del nivel de los oponentes, la exigencia interna del grupo se mantiene intacta.

En la misma línea, Alexis Mac Allister también se expresó sobre el tema y remarcó la importancia de lo colectivo: “Lo importante es estar con el grupo y enfocados en nosotros”.

Por qué Argentina jugará ante Mauritania y Zambia

La planificación original de la Selección se vio alterada por la suspensión de la Finalissima ante España, lo que obligó a reorganizar la agenda en tiempo récord.

En un primer momento, la Asociación del Fútbol Argentino evaluó un amistoso frente a Guatemala, pero la opción se descartó por una cuestión reglamentaria: el seleccionado centroamericano tenía programado otro compromiso en Europa dentro de la misma ventana internacional, lo que impedía su traslado.

Así, surgieron como alternativas Mauritania y Zambia, selecciones que actualmente ocupan los puestos 113° y 91° del ranking FIFA, respectivamente.

Qué valor tienen estos partidos para Scaloni

Más allá del contexto, los amistosos representan una oportunidad para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni de seguir evaluando futbolistas y sostener el ritmo de competencia.

En ese sentido, Enzo también se refirió a la Finalissima que no pudo disputarse y admitió que le hubiera gustado jugarla: “Es una final, significa representar al país”, expresó.

Sin embargo, el foco ya está puesto en lo que viene. “Ahora a disfrutar acá con mis compañeros, extrañaba mucho volver”, agregó el mediocampista surgido en River.

Cómo llega la Selección a esta fecha FIFA

El seleccionado campeón del mundo afrontará estos compromisos como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Aunque los rivales no figuran entre los más exigentes del ranking, el objetivo será mantener la competitividad y consolidar el funcionamiento del equipo.

En un escenario marcado por cambios de último momento, el mensaje que baja desde el plantel es claro: la exigencia no depende del rival, sino del propio estándar que sostiene la Selección Argentina.

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