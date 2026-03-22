Triple tragedia en la Ruta 20: la mala maniobra que terminó con la vida de una familia entera
Una pareja y su hija de dos años murieron en un violento choque frontal. La Justicia investiga qué desencadenó la tragedia que conmociona a toda una provincia.
Triple tragedia en la Ruta 20: la mala maniobra que terminó con la vida de una familia entera.
Una familia entera perdió la vida en un brutal accidente que conmociona a San Juan. Una pareja y su hija de apenas dos años murieron tras un violento choque frontal ocurrido el sábado por la noche en la Ruta Nacional 20, a la altura del departamento 9 de Julio. La Justicia investiga si una maniobra de sobrepaso fallida fue el desencadenante de la tragedia.
Las víctimas fueron identificadas como Matías Osola (32), Valeria Pont (28) y la pequeña Catalina Jazmín Osola (2), todos oriundos de Caucete. Él era policía, ella docente, y la pequeña tenía toda una vida por delante.
Un impacto devastador en plena ruta
El siniestro ocurrió minutos después de las 19:30, en cercanías de la fábrica Taranto y el cruce con la ruta 182. Por causas que aún se investigan, un Renault Logan blanco en el que viajaba la familia colisionó de frente contra un Audi TT rojo conducido por un joven de 26 años.
Según la principal hipótesis, el conductor del Renault intentó sobrepasar a un camión que circulaba en la misma dirección, pero no logró completar la maniobra y terminó impactando de lleno contra el otro vehículo que venía de frente.
La violencia del choque fue extrema: el Audi quedó con su parte frontal completamente destruida, mientras que el Renault volcó y terminó a un costado del camino, con daños severos.
Un operativo contrarreloj que no alcanzó
Tras el impacto, bomberos, efectivos de la Comisaría 31ª y personal de emergencias acudieron de inmediato. Los rescatistas trabajaron intensamente para liberar a las víctimas atrapadas entre los hierros, en un escenario marcado por el riesgo de fuga de gas.
Sin embargo, al llegar al lugar, los equipos confirmaron lo peor: los tres integrantes de la familia habían muerto en el acto, producto de la gravedad de las heridas sufridas.
Investigación en curso y posibles imputaciones
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, que ordenó preservar la escena para realizar las pericias correspondientes.
El equipo fiscal, encabezado por Roberto Ginsberg, junto a los funcionarios Francisco Pizarro, Francisco Micheltorena y Pablo Orellana, supervisa el trabajo de Policía Científica.
En este marco, los conductores del Audi y del camión fueron imputados por homicidio culposo, mientras se intenta determinar con precisión cómo se produjo la secuencia.
Las pericias accidentológicas serán clave para establecer responsabilidades y confirmar si la maniobra de sobrepaso fue determinante en el desenlace fatal.
Dolor y conmoción en redes sociales
La tragedia generó una profunda repercusión en la comunidad sanjuanina. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor, especialmente en Facebook, donde amigos, familiares y conocidos compartieron imágenes y palabras de afecto.
“No tengo palabras”, “Qué injusticia”, “Descansen en paz”, fueron algunos de los mensajes que reflejan el impacto emocional que dejó la pérdida de la joven familia.
El caso vuelve a poner en foco los riesgos de las maniobras indebidas en rutas nacionales, una de las principales causas de siniestros viales fatales en el país.