Triple tragedia en la Ruta 20: la mala maniobra que terminó con la vida de una familia entera. 

La violencia del choque fue extrema: el Audi quedó con su parte frontal completamente destruida, mientras que el Renault volcó y terminó a un costado del camino, con daños severos.

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Un operativo contrarreloj que no alcanzó

Tras el impacto, bomberos, efectivos de la Comisaría 31ª y personal de emergencias acudieron de inmediato. Los rescatistas trabajaron intensamente para liberar a las víctimas atrapadas entre los hierros, en un escenario marcado por el riesgo de fuga de gas.

Sin embargo, al llegar al lugar, los equipos confirmaron lo peor: los tres integrantes de la familia habían muerto en el acto, producto de la gravedad de las heridas sufridas.

Investigación en curso y posibles imputaciones

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La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, que ordenó preservar la escena para realizar las pericias correspondientes.

El equipo fiscal, encabezado por Roberto Ginsberg, junto a los funcionarios Francisco Pizarro, Francisco Micheltorena y Pablo Orellana, supervisa el trabajo de Policía Científica.

En este marco, los conductores del Audi y del camión fueron imputados por homicidio culposo, mientras se intenta determinar con precisión cómo se produjo la secuencia.

Las pericias accidentológicas serán clave para establecer responsabilidades y confirmar si la maniobra de sobrepaso fue determinante en el desenlace fatal.

Tragedia San Juan 5 Intentó sobrepasar un camión y murió con su pareja y su hija de 2 años. (Foto: gentileza Diario 13 San Juan)

Dolor y conmoción en redes sociales

La tragedia generó una profunda repercusión en la comunidad sanjuanina. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor, especialmente en Facebook, donde amigos, familiares y conocidos compartieron imágenes y palabras de afecto.

“No tengo palabras”, “Qué injusticia”, “Descansen en paz”, fueron algunos de los mensajes que reflejan el impacto emocional que dejó la pérdida de la joven familia.

El caso vuelve a poner en foco los riesgos de las maniobras indebidas en rutas nacionales, una de las principales causas de siniestros viales fatales en el país.