24 de marzo: el mensaje que prepara Milei con un nuevo video que difundirá la Casa Rosada

El video del Gobierno por el 24M tuvo entre sus protagoistas al ex jefe de la SIDE de Carlos Menem, Juan Bautista Yofre quien denunció irregularidades en subsidios a víctimas de la dictadura. Foto Captura pantalla.jpg

El segundo video, difundido el 24 de marzo de 2025, fue protagonizado por el escritor Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, think tank libertario, que también tituló la pieza bajo el lema: "Memoria completa".

Agustín Laje, filósofo y presidente de la Fundación Faro usina ideológica de LLA, protagonizó el video del Gobierno por el 24 de marzo. Foto Captura de video..jpeg

En el nuevo video, el Gobierno busca igualar a las víctimas de organizaciones guerrilleras con las de la dictadura militar, rompiendo así el consenso democrático que incluía hasta ahora solo a las víctimas de la represión ilegal llevada a cabo por las Fuerzas Armadas con recursos del Estado y que fueron considerados en los juicios como "delitos de lesa humanidad".

El mensaje va en línea con la que para Milei es una política de Estado: la reivindicación de las Fuerzas Armadas y su rol en la sociedad, luego de las atrocidades cometidas por las juntas militares entre 1976 y 1983. A esto le incluye el cuestionamiento al número de 30.000 detenidos-desaparecidos definido en 1985 por la CONADEP y las organizaciones de DD.HH.

Según adelantaron otras fuentes oficialistas, este tercer video contará con testimonios de familiares de desaparecidos por la dictadura. Entre ellos podrían hablar hijos de desaparecidos y, por otro lado, familiares de militares que fueron víctimas de atentados del ERP y de Montoneros, algunas de las organizaciones armadas que actuaron en los años 70.

Milei y la teoría de los dos demonios

firmenich mario eduardo .jpg

Desde que llegó al poder el 10 de diciembre de 2023, Milei marcó una ruptura con el discurso de los organismos defensores de los Derechos Humanos en Argentina, que buscaron diferenciar a las organizaciones guerrilleras de la virulencia de la represión ilegal estatal.

Autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", el golpe de Estado de 1976 fue encabezado por juntas militares de las tres armas, siendo los presidentes de facto Jorge Rafael Videla (1976-1981), Roberto Eduardo Viola (1981), Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Benito Bignone (1982-1983), último presidente de facto y encargado de la transición democrática tras la derrota en la guerra de Malvinas.

El juicio a las juntas, llevado a cabo en 1985, comprobó a partir de testimonios de víctimas que el régimen militar implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado, por el que todos los jefes militares fueron condenados.

En tanto, la mayoría de los líderes y miembros de organizaciones guerrilleras como Montoneros (Mario Firmenich, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja) y el ERP (Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo) murieron en enfrentamientos armados, fueron ejecutados o se exiliaron antes del retorno a la democracia en 1983.

Los indultos de Carlos Menem

Juicio a Las Juntas, con la presencia de las cúpulas de las tres Fuerzas Armadas encabezadas por el expresidente de facto, Jorge Rafael Videla. Foto Archivo.

Algunos de los que sobrevivieron fueron condenados judicialmente después del regreso de la democracia, pero indultados por el expresidente Carlos Menem entre 1989 y 1990. Por eso, ahora, desde el gobierno libertario, buscan mostrar su accionar y que se reabran algunas de las causas judiciales en contra de ellos.

Desde el entorno más cercano a Milei descartan que el Gobierno esté pensando en indultar a los jefes militares que permanecen detenidos. "El presidente nunca indultaría a nadie en este tipo de causas", dijo a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada.

De esta manera, cerca de Milei buscan diferenciar al actual gobierno de los indultos firmados por el expresidente Menem, que también promovía la teoría de los dos demonios bajo un llamado a "la pacificación nacional". En ese caso, lo hizo con diez decretos emitidos entre octubre de 1989 y diciembre de 1990 que perdonaron a más de 1.200 personas, incluyendo militares, civiles y líderes guerrilleros.