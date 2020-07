Lo quieren varios, dudan todos: Centurión merece otra chance

centurion

Veintisiete años, una vida distinta, desde su nacimiento, hasta hoy. Pasó necesidades de chico, cumplió sueños en base a su talento y esfuerzo, se equivocó decenas de veces, coqueteó con los límites dentro y fuera de la cancha. Ricardo Centurión está frente a otra oportunidad, después de un golpe durísimo, la trágica pérdida de su pareja, su compañera de aventuras.

Ricky merece otra chance, Centurión no debe desperdiciarla. La que está en el horizonte, será la décima oportunidad que le brinda el fútbol. Su talento sigue abriéndole varias puertas, su pasado le cierra algunas.

Hasta aquí, tres ciclos en Racing, desde su debut en 2012, uno en Boca y otro en Vélez, en el fútbol argentino. Dos pasos por Genoa de Italia, otro en Brasil, en San Pablo y uno en México, en San Luis. Siempre generando ilusión, entrando por la puerta grande y, la mayoría de las veces, escapándose por la de servicio.

¿Es Centrurión un crack? No, ellos no desperdician tantas oportunidades. ¿Es un distinto? Sí y en él está dar un paso adelante en su carrera. Alejarse de los escándalos y volver a “jugar a la pelota”, como le pidió Riquelme a Tévez hace algunos meses.

Racing lo tiene y no lo quiere. Le puso precio a su pase. 2 millones de dólares por el 50 por ciento. A San Lorenzo se lo ofrecieron, tiene billetera flaca, pero seduce. Velez está enamorado de él, pero apuesta por un préstamo. A Boca lo tienta, pero tiene un plantel en el que debe resolver muchas cosas internas para después mirar hacia afuera. No obstante, el dueño del fútbol xeneize, Román, elabora una estrategia para no perdérselo. Por ahora hay muchas preguntas. Recién arregló Tévez, pero falta saber que ocurrirá con Zárate, Bebelo Reynoso y Villa, para saber si se abre un hueco para Ricky.

El perfil de Instagram de Centurión.

El perfil de su cuenta de Instagram dice: “Un buen guerrero no se queja de sus cicatrices, de sus fracasos, ni de sus errores, es consciente de que han sido necesarios para crecer y aprender…”.

Sin dudas, Centurión es un guerrero de la actualidad, alquien que lucha para cambiar su circunstancia. Ojalá encuentre el rumbo deseado, anhelado y pueda volver a tirar caños y sonreir. En definitiva es un pibe de apenas 27 años que jugando bien un puñado de partidos volverá a sonar como candidato a integrar la selección argentina.